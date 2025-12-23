Zentralruf der Autoversicherer – Schnell Klarheit nach einem Unfall

Ein Unfall im Straßenverkehr ist immer unangenehm – und die erste Frage lautet oft: Wer haftet eigentlich für den Schaden? Genau hier kommt der Zentralruf der Autoversicherer ins Spiel. Dieser Service hilft Ihnen, die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners schnell und unkompliziert zu ermitteln.

So funktioniert es:

Kostenlose Auskunft: Sie geben die bekannten Daten des Unfallgegners an (z.?B. Name und Anschrift).

Schnelle Ermittlung: Der Zentralruf prüft die Informationen in seiner Datenbank und liefert Ihnen die zuständige Versicherung.

Online & telefonisch verfügbar: Egal, ob Sie lieber direkt anrufen oder den Online-Service nutzen – die Abwicklung ist einfach.

Vorteile für Sie:

Zeitersparnis: Keine mühsame Recherche oder Papierkram.

Sicherheit: Sie erhalten zuverlässige Informationen direkt von den Versicherern.

Transparenz: Sie wissen sofort, an wen Sie sich wenden müssen, um Schadensansprüche geltend zu machen.

Der Zentralruf der Autoversicherer ist besonders hilfreich, wenn der Unfallgegner unbekannt oder schwer erreichbar ist. So können Sie Ihren Schaden zügig melden und die Regulierung beschleunigen.

Mehr Infos und direkte Kontaktmöglichkeit finden Sie hier: Zentralruf der Autoversicherer