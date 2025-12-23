Startseite Prozessautomation für Dienstleister: Was No-Code für den Mittelstand leisten kann Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-12-23 08:13. Deutsche Dienstleister verschenken täglich wertvolle Zeit an Routineaufgaben. 35% Automatisierungspotenzial bleiben ungenutzt. No-Code senkt die Hürden radikal. Deutsche Dienstleistungsunternehmen verschenken täglich wertvolle Arbeitszeit an repetitive Aufgaben - dabei liegt das Automatisierungspotenzial im Service-Sektor bei durchschnittlich 35 Prozent.

Während bereits 84 Prozent der Großunternehmen auf Automatisierungslösungen setzen, hinken KMU mit nur 43 Prozent deutlich hinterher. Diese Lücke wird zum Wettbewerbsnachteil - doch der Einstieg war noch nie so niedrigschwellig wie heute. Wo Dienstleister am meisten Zeit verlieren Für Agenturen, B2B-Dienstleister und beratungsintensive Unternehmen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Die wertvollsten Fachkräfte verbringen unverhältnismäßig viel Zeit mit administrativen Tätigkeiten. Das Münchner Beratungsunternehmen KMUAutomation, das sich auf No-Code-Lösungen für den Mittelstand spezialisiert hat, identifiziert vier zentrale Prozessbereiche, die bei Dienstleistern besonders stark von manueller Arbeit geprägt sind. Onboarding neuer Kunden Das Onboarding neuer Kunden verschlingt oft Tage statt Minuten. Vom unterschriebenen Vertrag bis zum ersten Arbeitsentwurf vergehen bei vielen Dienstleistern Wochen - mit automatisierten Workflows lässt sich dieser Zeitraum auf wenige Minuten reduzieren. Kunden erhalten sofort: Zugangsdaten Willkommens-E-Mails Termineinladungen Parallel werden interne Systeme automatisch aktualisiert. Follow-up im Vertrieb Follow-ups bleiben häufig liegen oder erfolgen inkonsistent. Dabei zeigen Branchendaten: Gut implementierte Follow-up-Sequenzen können Konversionsraten um bis zu 50 Prozent steigern. Beispiel:

Lädt ein Interessent ein Whitepaper herunter, sendet das System automatisch: eine Dankesmail wenige Tage später eine Erinnerung anschließend eine Webinar-Einladung Ganz ohne manuelles Eingreifen. Angebots- und Rechnungserstellung Die Angebots- und Rechnungserstellung bindet bei vielen Dienstleistern erhebliche Kapazitäten. Ein Handwerksbetrieb mit 25 Mitarbeitern konnte durch Automatisierung: die Zeit pro Angebot von 45 auf 10 Minuten senken bei 40 Angeboten monatlich über 23 Stunden einsparen No-Code senkt die Einstiegshürde radikal Der entscheidende Wandel der letzten Jahre: Automatisierung erfordert keine Programmierkenntnisse mehr. Plattformen wie: Make.com Zapier n8n ermöglichen es Mitarbeitern mit Prozesswissen, komplexe Workflows per Drag-and-Drop zu erstellen. Make.com, betrieben vom deutschen Unternehmen Celonis, speichert Daten DSGVO-konform in der EU und bietet über 1.000 vorgefertigte Module für Anwendungen wie: Google Workspace Slack CRM-Systeme Lernkurve und Aufwand Einfache Automatisierungen: 10-15 Stunden Einarbeitung Komplexe Workflows: 30-40 Stunden Untersuchungen der HTW Berlin zeigen, dass KMU ohne externe IT-Unterstützung innerhalb von 4-6 Wochen erste produktive Workflows erstellen können. Kostenstruktur Einstieg: 9-20 € pro Monat Typische KMU-Implementierung (20-50 MA): 10.000-25.000 € initial 500-1.500 € monatlich laufend Was bei der Prozessauswahl zu beachten ist Nicht jeder Prozess eignet sich gleichermaßen für Automatisierung. Die besten Kandidaten sind: regelbasiert wiederkehrend zeitintensiv fehleranfällig Geeignete Prozesse Dateneingabe und -synchronisation zwischen Systemen E-Mail-Verarbeitung mit Anhängen und Weiterleitungsregeln Freigabeprozesse für Urlaub, Rechnungen oder Bestellungen Lead-Qualifizierung und -Scoring Dokumenten-Workflows mit automatischer Erkennung und Klassifizierung Typischer Fehler:

Unternehmen starten mit der Tool-Auswahl statt mit der Prozessanalyse.

Schlechte Prozesse zu automatisieren zementiert Ineffizienz. Empfehlung von KMUAutomation :

Zuerst Prozesse identifizieren, die mehr als zehn Stunden pro Monat binden. Realistische ROI-Erwartungen für Dienstleister Die Amortisationszeit gut gewählter Automatisierungsprojekte liegt typischerweise zwischen 3 und 9 Monaten. Rechenbeispiel Rechnungswesen 500 Eingangsrechnungen pro Monat Manuell: 15 € pro Rechnung Automatisiert: 3 € pro Rechnung ?? Ersparnis: 6.000 € monatlich

?? Amortisation nach 5 Monaten Weitere Effekte für projektbasierte Dienstleister Lead ? Projektstart: 18 ? 6 Tage Administrativer Aufwand pro Projekt: 8 ? 1,5 Stunden Durch automatische Erstellung von: Projektboards Kommunikationskanälen Zugangsdaten Garantie-Modell KMUAutomation bietet eine vertragliche Garantie: Keine Amortisation innerhalb von 12 Monaten ? vollständige Rückerstattung Die Rolle von KI in der Prozessautomation Klassische Automatisierung folgt festen Regeln und eignet sich für standardisierte Abläufe.

KI-gestützte Automatisierung wird relevant bei: unstrukturierten Daten Mustererkennung Beispiel Rechnungsverarbeitung Klassisch: E-Mail-Anhang ? Buchhaltungssystem KI-gestützt: Extraktion von Rechnungsnummer, Betrag, Lieferant, IBAN Abgleich mit Bestellungen Automatische Buchung bei Übereinstimmung Weiterleitung nur bei Abweichungen > 10 % Empfehlung:

Zuerst regelbasierte No-Code-Automatisierung etablieren, danach gezielt KI ergänzen. Was erfolgreiche Implementierungen gemeinsam haben Typischer Projektverlauf laut KMUAutomation: Dauer: ca. 2 Wochen Schritte: Bestandsaufnahme Iterative Entwicklung Live-Schaltung Erfolgsfaktoren Klare Ziele & KPIs Frühe Einbindung der Mitarbeiter Schrittweises Vorgehen Bis zu 30 Prozent der Automatisierungsprojekte scheitern an mangelnder Akzeptanz - nicht an der Technologie. Für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern empfiehlt sich: 2-3 Automation Champions pro Abteilung Schulungsdauer: 3-5 Tage Fazit: Der Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt Prozessautomation ist für Dienstleister keine Zukunftsvision mehr, sondern betriebliche Notwendigkeit. Automatisierungspotenzial im Service-Sektor: 35 Prozent Einstiegshürden sinken kontinuierlich Wettbewerbsnachteile für Nicht-Handelnde wachsen Empfohlener erster Schritt:

