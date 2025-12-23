Verstanden — hier ist die **finale, optimierte Version**, **ausschliesslich mit erlaubten HTML-Tags**, korrekt für euer System formatiert (keine zusätzlichen Tags, keine Code-Umgebung):

Kami Matcha bietet Premium-Matcha aus der renommierten Teeregion Kagoshima in Japan. Nachhaltiger Anbau, sorgfältige Verarbeitung und konsequenter Direktimport garantieren höchste Qualität und Reinheit.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgewählten Produzenten entsteht Matcha mit transparenter Herkunft, maximaler Frische und gleichbleibend hohem Qualitätsstandard. Jeder Schritt – vom Anbau bis zur Verarbeitung – folgt einer klaren Philosophie der Nachhaltigkeit und Verantwortung.

Mit dem Abo-Service von Kami Matcha geniessen Sie regelmässig frisch gelieferten Matcha ganz bequem zu Hause. Entdecken Sie die Essenz purer Qualität – authentisch, hochwertig und zeitlos.

Pressekontakt

Kami Matcha Schweiz

https://matcha-set.ch/



Isenrietstrasse 19

8617 Mönchaltorf

Schweiz

info@matcha-set.ch

