Composite AI: SAS Decision Builder jetzt auf Microsoft Fabric verfügbar

SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), stellt seine Cloud-basierte Lösung SAS Decision Builder ab sofort auf Microsoft Fabric bereit. Damit haben Kunden über die KI-gesteuerte Plattform, die Daten und Analytics-Workloads von Microsoft bündelt, gleichzeitig Zugang zu den führenden Intelligent-Decisioning-Funktionalitäten von SAS. SAS Decision Builder on Microsoft Fabric ermöglicht es Unternehmen, über eine Low-Code-Oberfläche Modelle, Regeln und LLM-basierte Logiken als Composite AI-Workflow zu orchestrieren.

Die wichtigsten Funktionen

Niederschwelliger Zugriff auf Entscheidungsflüsse sowie Design von Geschäftslogik über einen Low-Code Editor; Advanced Analytics in Verbindung mit Large Language Models hilft dabei, den Decisioning Lifecycle zu steuern.

Kernfunktionen von Microsoft Fabric wie Power BI lassen sich für Reporting oder andere Tools im Zusammenspiel mit SAS Decision Builder sicher in Fabric nutzen.

Zugriff auf Enterprise-Daten in Microsoft OneLake (dem integrierten Data Lake von Fabric), um Entscheidungen mit SAS Decision Builder innerhalb der Plattform zu erstellen, zu testen und zu optimieren

Datenflüsse verfolgen und Entscheidungen nachvollziehen dank eingebetteter Governance

Automatisierung für die schnelle Umsetzung von Entscheidungen über skalierbare Container für branchenübergreifende Use Cases - sowohl in Batch- als auch in Echtzeit-Verfahren

Vom Modell in die Produktion: Überbrückung der "Last Mile"

Die wichtigste Eigenschaft von SAS Decision Builder: Die Lösung unterstützt Unternehmen darin, die kritische "letzte Meile" - vom KI-Modell in den produktiven Betrieb - zu überwinden. Mit der Verschlankung des Analytics Lifecycles sind Business-Analysten ebenso wie Fachbereichsexperten in der Lage, vertrauenswürdige regulierte Modelle und Entscheidungen über sämtliche Fabric-Arbeitsbereiche hinweg zu designen, zu integrieren und zu implementieren.

"Unsere tiefe Integration mit Microsoft Fabric hilft Kunden dabei, ihre KI-Modelle in Produktion zu bringen. Damit sind sie in der Lage, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, die messbare Auswirkungen auf ihr Business und ihre Geschäftsergebnisse haben - und das branchenübergreifend, von Financial Services bis Manufacturing", sagt Shadi Shahin, Vice President of Product Strategy bei SAS.

SAS Decision Builder on Microsoft Fabric ist ab sofort hier verfügbar.

