Designer-Handtaschen trifft Eishockey: Echtheitscheck.de aus Düsseldorf wird Basis-Partner der Düsseldorfer EG.

_Düsseldorfer Spezialist für Designer-Handtaschen engagiert sich im lokalen Eishockey_

Düsseldorf, Dezember 2025 - Echtheitscheck.de, Düsseldorfs Adresse für den Kauf, Verkauf und die Echtheitsprüfung von Designer-Handtaschen, ist ab sofort offizieller Basis-Partner der Düsseldorfer EG.

Das von Julia Klingenberg gegründete Unternehmen hat sich auf den Handel mit geprüften Second-Hand-Luxushandtaschen von Marken wie Hermès, Chanel und Louis Vuitton spezialisiert. Ob Kundinnen ihre Designertasche verkaufen möchten oder auf der Suche nach einem authentifizierten Traumstück sind, Echtheitscheck.de bietet beides aus einer Hand, inklusive professioneller Echtheitsprüfung mit modernster Technologie.

"Wir stehen für Echtheit und Vertrauen, beim Kauf und Verkauf von Luxushandtaschen genauso wie in unserer Verbundenheit mit Düsseldorf", sagt Inhaberin Julia Klingenberg. "Die DEG steht für Tradition und Leidenschaft. Das passt zu uns."

Echtheitscheck.de ist unter anderem bekannt aus BILD, RTL, WDR, Manager Magazin und dem Spiegel. Neben Privatkundinnen vertrauen auch Behörden wie die Stadt Hamburg und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Versicherungen sowie Händler auf die Expertise des Unternehmens.

Über Echtheitscheck.de Echtheitscheck.de mit Sitz in Düsseldorf ist spezialisiert auf den Ankauf und Verkauf von authentifizierten Designer-Handtaschen sowie professionelle Echtheitsprüfungen für Taschen, Accessoires, Schuhe und Schmuck. Das Unternehmen bietet kostenlosen Same-Day-Versand, Blitzüberweisung beim Ankauf und eine 21-Tage-Rücknahmegarantie.

Pressekontakt: Echtheitscheck.de Nikolas Wolf[nw@julery.eu] www.echtheitscheck.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Echtheitscheck.de by Julery

Herr Nikolas Wolf

Lenaustr.19 Lenaustr.1

40470 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021154281697

web ..: https://echtheitscheck.de

email : nw@julery.eu

Echtheitscheck.de ist ein Düsseldorfer Unternehmen, spezialisiert auf den Ankauf, Verkauf und die Echtheitsprüfung von Designer-Handtaschen und Luxusartikeln. Das von Julia Klingenberg gegründete Unternehmen authentifiziert Produkte von Marken wie Hermès, Chanel und Louis Vuitton mithilfe modernster KI-Technologie und Mikroskop-Analysen. Neben Privatkundinnen vertrauen auch Behörden wie die Stadt Hamburg und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Versicherungen sowie Händler auf die Expertise des Unternehmens. Echtheitscheck.de ist unter anderem bekannt aus BILD, RTL, WDR, Manager Magazin und dem Spiegel.

Pressekontakt:

Echtheitscheck.de by Julery

Nikolas Wolf

Lenaustraße 19

Düsseldorf 40470

fon ..: 021154281697

email : service@echtheitscheck.de