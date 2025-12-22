Mr. Vegas - The Sound of Las Vegas: Premium-Showact von Eddy-Events für Firmenfeiern 2026

Mr. Vegas von Eddy-Events bringt den Sound klassischer Las-Vegas-Shows auf Firmenfeiern: Glitzer, Pailletten und die Hits von Sinatra, Elvis & Co. als Premium-Showact für Business-Events und Galas.

[FAKTEN AUF EINEN BLICK] * Premium-Las-Vegas-Showact mit Swing, Crooner-Songs und Retro-Glamour für Business-Events * Mr. Vegas (King Eddy) bringt den Sound von Sinatra, Elvis, Neil Diamond & Co. live auf Firmenfeiern * Flexible Showdauer von ca. 30 bis 120 Minuten - vom Empfang bis zum Galahöhepunkt buchbar * Besonders geeignet für Galas, Kunden-Events, Jubiläen und exklusive Dinner-Formate in 2026 * Buchbar über Eddy-Events und Eventplattformen wie Eventartists.com als Premium-Entertainment Mit "Mr. Vegas - The Sound of Las Vegas" bietet Eddy-Events einen Premium-Showact im Stil der großen Las-Vegas-Showhotels: Glitzer, Pailletten und die Hits von Sinatra, Elvis, Neil Diamond, Barry Manilow & Co. - maßgeschneidert für Firmenfeiern, Galas und Business-Events im Jahr 2026. Wer 2026 eine Firmenfeier oder Gala plant, steht vor einer vertrauten Frage: Wie machen wir aus einem korrekt organisierten Abend ein echtes Highlight für Gäste, Kunden und Mitarbeitende? Mit "Mr. Vegas - The Sound of Las Vegas" positioniert Eddy-Events einen Showact, der bewusst auf Retro-Glamour, große Stimmen und den Sound der legendären Las-Vegas-Showhotels setzt - statt auf austauschbare Chart-Playlists.

Der Act kombiniert Livegesang, Showmoment und stilvolles Entertainment und richtet sich gezielt an B2B-Veranstalter, die ihre Firmenfeier, ihren Kundenevent oder ein Jubiläum mit einem klaren emotionalen Höhepunkt aufwerten möchten.

Die Idee hinter "Mr. Vegas - The Sound of Las Vegas"

Mit Mr. Vegas bringt Eddy-Events ein Format auf die Bühne, das sich klar an den großen Showabenden der klassischen Las-Vegas-Ära orientiert:

* Glitzer-Sakkos und Pailletten,

* große Gesten und Crooner-Stil,

* eine Repertoire-Auswahl, die an Rat Pack, Las-Vegas-Showhotels und legendäre Entertainer erinnert.

Im Mittelpunkt steht King Eddy als "Mr. Vegas", der das Publikum durch einen Abend voller Evergreens führt - von Swing und Easy Listening bis hin zu bekannten Las-Vegas-Hits. Die Show kann als kompaktes Showhighlight oder als roter Faden durch den gesamten Abend eingesetzt werden: vom Empfang über das Dinner bis hin zum finalen Showblock.

Was Gäste und Veranstalter konkret erwartet

Inhaltlich setzt Mr. Vegas auf einen Mix aus:

* Evergreens im Stil von Frank Sinatra, Dean Martin, Bobby Darin und dem Rat Pack,

* Klassikern, die durch Elvis Presley, Neil Diamond, Barry Manilow, Tom Jones oder Wayne Newton bekannt wurden

* und einer Bühnenpräsenz, die sich an klassischen Las-Vegas-Showhotels und Dinnershows orientiert.

Je nach Anlass können die Sets unterschiedlich gestaltet werden:

* Dezente, aber stilvolle Background-Livemusik während Empfang und Dinner,

* Showblöcke als klarer Programmpunkt, z. B. zwischen Vorspeise und Hauptgang,

* ein finales Highlight mit bekannten Songs, die zum Mitswingen und Mitwippen animieren.

Die Auftrittsdauer bewegt sich in der Regel zwischen 30 und 120 Minuten, verteilt auf ein oder mehrere Sets - abgestimmt auf Ablaufdramaturgie und Eventziel.

Nutzen für Firmenfeiern, Galas und Business-Events

Für Unternehmen und Veranstalter bietet Mr. Vegas mehrere Vorteile:

* Klarer Premium-Charakter: Die Show wirkt wie ein "Upgrade" des Abends - insbesondere bei Galas, Preisverleihungen, Award-Nights oder Kundenveranstaltungen.

* Starke Bildwirkung: Glitzer, Pailletten und Las-Vegas-Optik sorgen für fotogene Momente, die sich auch in Social-Media-Content und Nachberichterstattung nutzen lassen.

* Planbare Dramaturgie: Der Act lässt sich exakt in den Eventablauf integrieren (z. B. als Showblock nach der Rede der Geschäftsführung oder als eleganter Übergang vom Dinner zur lockeren Networking-Phase).

* Zielgruppenbreite: Die Auswahl klassischer Songs spricht unterschiedliche Altersgruppen an - von jüngeren Mitarbeitenden bis hin zu langjährigen Führungskräften.

Mit Eddy-Events im Hintergrund steht zudem ein erfahrener Partner zur Verfügung, der technische Anforderungen (Ton, Licht), Ablaufplanung und Abstimmung mit Location und Eventagentur professionell koordiniert.

Verbindung zum Gesamtportfolio von Eddy-Events

Mr. Vegas ist Teil des Retro- und Oldies-Entertainment-Portfolios von Eddy-Events, das u. a. auch umfasst:

* Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show,

* Mr. Rock'n'Roll,

* Kultschlager Hitparade,

* Mr. Christmas,

* Arizona Bros (Country/Western),

* weitere Tribute- und Themenformate.

Veranstalter, die ein komplettes Themenkonzept planen - etwa einen Retro-Abend, eine "Las Vegas Night" oder eine Kombination aus Dinner-Show und Party - können Mr. Vegas einzeln oder im Zusammenspiel mit anderen Acts aus dem Eddy-Events-Portfolio einsetzen.

Statement von Eddy Ebeling (Mr. Vegas)

"Mit Mr. Vegas holen wir das Gefühl der klassischen Las-Vegas-Showhotels auf moderne Firmenfeiern. Viele Unternehmen wünschen sich einen stilvollen Rahmen, in dem sich Gäste wohlfühlen und gleichzeitig etwas Besonderes erleben - genau dafür ist diese Show gedacht."

- Eddy Ebeling alias Mr. Vegas, Entertainer und Inhaber von Eddy-Events

Einsatzbereiche & Zielgruppen

Typische Anlässe:

* Firmenfeiern und Business-Events

* Galas, Preisverleihungen und Award-Nights

* Kundenveranstaltungen, Incentives und VIP-Abende

* exklusive Dinner-Events in Hotels und Event-Locations

* Messe-Events, Kongresse und Abendprogramme im Tagungsumfeld

Zielgruppen:

* Unternehmen, die für 2026 ein hochwertiges Show-Highlight suchen

* Eventagenturen und Locationbetreiber mit Fokus auf Premium-Kunden

* Hotels, Kongresszentren und Las-Vegas-Showhotels mit Entertainment-Komponente

* B2B-Veranstalter, die Retro-Entertainment mit moderner Inszenierung kombinieren möchten

Unternehmensprofil: Eddy-Events

Eddy-Events ist eine auf Retro- und Oldies-Entertainment spezialisierte Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Gründer Eddy Ebeling (King Eddy) steht seit mehreren Jahrzehnten auf der Bühne, u. a. als Sänger, Entertainer und Tribute-Künstler. Zum Portfolio gehören Marken wie "Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show", "Mr. Vegas", "Mr. Rock'n'Roll", "Kultschlager Hitparade" und "Mr. Christmas".

Eddy-Events arbeitet überwiegend im B2B-Segment - für Firmenfeiern, Galas, Stadtfeste, Kongresse, Messen und exklusive Privatveranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Referenzen reichen von Daimler/Mercedes, IKEA und TV-Produktionen (SAT.1, WDR) bis hin zu renommierten Hotels wie Hilton und Kempinsk

Autorenbox: Eddy Ebeling

* Entertainer, Sänger und Inhaber von Eddy-Events

* über 40 Jahre Bühnenerfahrung in verschiedenen Formaten und Genres

* Entwickler und Frontmann von Shows wie Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show, Mr. Vegas, Mr. Rock'n'Roll, Kultschlager Hitparade und Mr. Christmas

* TV-Auftritte u. a. bei SAT.1 ("All Together Now"), WDR und Engagements für namhafte Unternehmen, Hotels und Eventformate

* Autor und Kreativkopf hinter mehreren Entertainment-Projekten und Konzepten für B2B-Events

Kurzprofil-Text:

Eddy Ebeling ist als King Eddy seit Jahrzehnten auf deutschen Bühnen unterwegs - als Sänger, Entertainer und Showentwickler. Mit seiner Agentur Eddy-Events hat er ein Portfolio aus Retro- und Tribute-Shows aufgebaut, das gezielt auf Firmenfeiern, Galas und Business-Events zugeschnitten ist. Formate wie Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show, Mr. Vegas, Mr. Rock'n'Roll oder die Kultschlager Hitparade wurden bereits von großen Marken, TV-Formaten und renommierten Hotels gebucht. Seine Expertise liegt darin, Entertainment dramaturgisch so einzusetzen, dass es nicht nur unterhält, sondern Events auf ein deutlich höheres emotionales Niveau hebt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eddy-Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

Deutschland

fon ..: 021956844640

web ..: https://www.eddy-events.de/

email : contact@eddy-events.de

