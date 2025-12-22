BE@SOURCE fordert Begleichung offener Forderungen durch Bayerischen Inkassodienst und IONOS SE

BE@SOURCE fordert Begleichung offener Forderungen durch Bayerischen Inkassodienst und IONOS SEPressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-12-22 09:24.
BE@SOURCE www.be-at-source.com fordert Klärung und Begleichung offener Forderungen durch Bayerischen Inkassodienst (BID) und IONOS SE
Nessetal, 23. November 2025 - Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen, Geschäftsführer von BE@SOURCE, wendet sich mit Nachdruck an den Bayerischen Inkassodienst (BID) und die IONOS SE, um die Klärung und Begleichung offener Forderungen einzufordern. Trotz wiederholter Kommunikation und vorgelegter Beweise bleiben wesentliche Anliegen unbeantwortet.
In einem Schreiben vom 2. September 2025 sowie weiteren Unterlagen wurde die fristlose Kündigung sämtlicher Verträge mit der IONOS SE zum 12. Juni 2025 dokumentiert. Diese Kündigung wurde durch ein Zustellprotokoll bestätigt, auf das Herr Hack von IONOS SE in einem Schreiben vom 21. Juli 2025 Bezug nahm. Dennoch ignoriert der Bayerische Inkassodienst diese Fakten und verweigert eine sachliche Auseinandersetzung.
Darüber hinaus sind Überzahlungen aus den Rechnungen 100165065678 und 100153093930 bis heute nicht beglichen. Ebenso wurde der entgangene Gewinn, basierend auf 10.000 qualifizierten E-Mail-Adressempfängern, weder quantifiziert noch ausgeglichen. BE@SOURCE sieht sich gezwungen, die Angelegenheit öffentlich zu machen, da die IONOS SE und der Bayerische Inkassodienst seit Monaten im Verzug sind und gesetzliche Verpflichtungen offenbar bewusst umgehen.
Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen fordert eine umgehende Klärung und die Erfüllung der ausstehenden Zahlungen. BE@SOURCE behält sich vor, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, um die berechtigten Ansprüche durchzusetzen.
Kontakt:
BE@SOURCE
Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen
Gartenstr. 27a
99869 Nessetal OT Ballstädt
E-Mail: info@be-at-source.com
Telefon: 015750652104
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BE@SOURCE
Herr Georg Pauelsen
Gartenstr. 27a
99869 Nessetal
Deutschland
fon ..: 015750652104
web ..: https://be-at-source.com/
email : info@be-at-source.com
Ganzheitliche Beratung zu Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen und IT
Microsoft und SAP zertifiziert.
BE@SOURCE: Ihre ganzheitliche Beratungslösung für Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen unde IT. Seit 2005 in London gegründet, bieten wir Unternehmen, Privatpersonen und dem öffentlichen Sektor fundierte Expertise.
Unsere Microsoft und SAP Zertifizierungen garantieren höchste Qualität. Wir unterstützen Sie lokal und global, remote oder vor Ort. BE@SOURCE - Ihr zuverlässiger Partner für nachhaltigen Erfolg.
Unser Team engagiert sich für die Steigerung der Effizienz und Effektivität unternehmerischer Strategien. Dank unserer Kompetenzen in den Bereichen IT und Finanzen gelingt es uns, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Geschäftslösungen zu gestalten.
Wir sind bestrebt, durch Innovationen und fundierter Beratungsexpertise einen dauerhaften und positiven Einfluss auf die Geschäftsleistung unserer Kunden auszuüben.
