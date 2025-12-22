BE@SOURCE fordert Begleichung offener Forderungen durch Bayerischen Inkassodienst und IONOS SE

BE@SOURCE fordert von Bayerischen Inkassodienst und IONOS SEBegleichung offener Forderungen.

Pressemitteilung

BE@SOURCE www.be-at-source.com fordert Klärung und Begleichung offener Forderungen durch Bayerischen Inkassodienst (BID) und IONOS SE

Nessetal, 23. November 2025 - Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen, Geschäftsführer von BE@SOURCE, wendet sich mit Nachdruck an den Bayerischen Inkassodienst (BID) und die IONOS SE, um die Klärung und Begleichung offener Forderungen einzufordern. Trotz wiederholter Kommunikation und vorgelegter Beweise bleiben wesentliche Anliegen unbeantwortet.

In einem Schreiben vom 2. September 2025 sowie weiteren Unterlagen wurde die fristlose Kündigung sämtlicher Verträge mit der IONOS SE zum 12. Juni 2025 dokumentiert. Diese Kündigung wurde durch ein Zustellprotokoll bestätigt, auf das Herr Hack von IONOS SE in einem Schreiben vom 21. Juli 2025 Bezug nahm. Dennoch ignoriert der Bayerische Inkassodienst diese Fakten und verweigert eine sachliche Auseinandersetzung.

Darüber hinaus sind Überzahlungen aus den Rechnungen 100165065678 und 100153093930 bis heute nicht beglichen. Ebenso wurde der entgangene Gewinn, basierend auf 10.000 qualifizierten E-Mail-Adressempfängern, weder quantifiziert noch ausgeglichen. BE@SOURCE sieht sich gezwungen, die Angelegenheit öffentlich zu machen, da die IONOS SE und der Bayerische Inkassodienst seit Monaten im Verzug sind und gesetzliche Verpflichtungen offenbar bewusst umgehen.

Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen fordert eine umgehende Klärung und die Erfüllung der ausstehenden Zahlungen. BE@SOURCE behält sich vor, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, um die berechtigten Ansprüche durchzusetzen.

Kontakt:

BE@SOURCE

Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen

Gartenstr. 27a

99869 Nessetal OT Ballstädt

E-Mail: info@be-at-source.com

Telefon: 015750652104

