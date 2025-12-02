Die OBAG Kanalreinigungs-AG baut ihre Leistungen im Bereich der technischen Abwasserbetreuung weiter aus und reagiert damit auf die wachsenden Anforderungen an eine zuverlässige Infrastruktur. Das Unternehmen ist auf Kanalreinigung, Rohrreinigung und Abflussreinigung spezialisiert und setzt dabei auf moderne Verfahren sowie leistungsfähige Technik. Durch den Einsatz von Kanal TV können Leitungen detailliert untersucht und Schäden frühzeitig lokalisiert werden, bevor grössere Eingriffe notwendig werden.

Neben der schnellen Behebung akuter Probleme wie WC verstopft, Rohrverstopfung oder Ablaufverstopfung liegt der Fokus verstärkt auf vorbeugenden Massnahmen. Dazu zählen unter anderem das regelmässige Leitungen spülen, die Schachtreinigung sowie die fachgerechte Dichtheitsprüfung der Kanalisation. Diese Leistungen tragen wesentlich dazu bei, die Lebensdauer von Rohr- und Kanalsystemen zu verlängern und Betriebsausfälle zu vermeiden.

Mit einem erfahrenen Team, regionaler Präsenz und klar strukturierten Abläufen positioniert sich die OBAG Kanalreinigungs-AG als verlässlicher Partner für private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen bereitzustellen, die Sicherheit, Effizienz und Umweltverantwortung dauerhaft miteinander verbinden.

Alles zum Rohrreiniger in der Nähe gibt es unter www.kanalobag.ch.