Die heute immer gefährlicher werdende monotheistische Religion

Damit sich eine Standeskultur von Herrenmenschen, Dienermenschen und Sklavenmenschen dauerhaft auf eine hierarchische Weise organisieren kann, muss der „oberste“ Wille der Herrenmenschen innerhalb der Kultur dauerhaft durchgesetzt werden. Der Zweck der Religionskonstitutionen bestand daher bereits in den frühen Standeskulturen darin, den natürlichen Eigenwillen des Menschen für eine adäquate Eingliederung in die Militärmaschine, die Wirtschaftsmaschine und die bürokratische Maschinerie in einer erheblichen Weise zu reduzieren, bzw. zu schwächen. Dieses Ziel ist vor allem dadurch erreicht worden, dass man im einfachen Menschen sowohl eine übernatürliche Begeisterung als auch eine übernatürliche Angst in Bezug auf die himmlische Götterwelt produziert hat, was in vieler Hinsicht bis heute maßgeblich für das Denken und Verhalten der meisten Kulturmenschen geblieben ist.

Wie die Inschriften von gefundenen Tontafeln gezeigt haben, wurde eine solche religiöse „Agenda“ bereits in der frühen Hochkultur in Mesopotamien auf eine systematische Weise umgesetzt. Wir können angesichts der überaus komplex gewordenen modernen Standeskultur psychologisch gut nachvollziehen, dass die kulturelle Agenda der Erzeugung einer übernatürlichen religiösen Begeisterung und einer übernatürlichen religiösen Angst die natürliche Wechselpolarität von Aktivität und Passivität innerhalb der Standeskultur in eine übernatürliche Wechselpolarität von Arbeitsmanie und Depression verwandelt hat.

Die Machtentfaltung der Priesterschaften in den frühen Hochkulturen war aufgrund eines von vielen Göttern bewohnten Himmels begrenzt, da sich ein Mensch bei einem ethischen Problem auch an einen anderen Gott mit einer anderen Priesterschaft wenden konnte. Erst das Wegfallen dieser Wahlmöglichkeit durch die sich im jüdischen Volk erstmals durchsetzende monotheistische Religion macht die fundamentalen Konsequenzen einer dadurch in den Gläubigen geförderten dauerhaften passiv-rezeptiven bzw. einer ständigen unnatürlichen Selbstorganisation deutlich.

Wir können heute nachvollziehen, dass die Gefangenschaft der Juden in Babylon zu einer Degeneration des jüdischen Gemeinschaftswesens geführt hat. Daher haben die Religionsstifter unter den Juden auf der Suche nach einer Lösung die Vorstellung eines einzigen allmächtigen Gottes und den Juden als dem Volk dieses Gottes entwickelt, um eine außergewöhnliche Ermutigung und Hoffnung für das jüdische Volk zu erreichen. In diesem länger andauernden Entwicklungsprozess gingen die Religionsstifter so weit, auch die Sklaverei in 2 der 10 jüdischen Gebote ein Stück weit zu regulieren und damit durch den monotheistischen Gott selbst zu legitimieren...

Die vollständige Abhandlung finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://www.die-verwandlung-der-standeskultur.de/Artikel/artikel.html#Mo...

