Frisch erschienen: Zeitgefühl – das wiederentdeckte Album von Dem Renner seine Band

Das Album Zeitgefühl von Dem Renner seine Band ist zurück – und klingt besser als je zuvor. Ganz neu ist es streng genommen nicht, doch seine Songs waren über Jahre hinweg nicht verfügbar. Nun wurden sie liebevoll remastered und stehen wieder bereit, gehört, entdeckt und neu gewürdigt zu werden.

Zeitgefühl versammelt einige der stärksten Songs von Günter Renner, entstanden in enger Zusammenarbeit mit seiner damaligen Band. Renner steht seit jeher für tiefgründige, feinsinnige Texte, getragen von leisen

erzählen, wie Schokolade schmeckt“ widmet sich dem Wert eigener Erfahrungen und Zwischentönen und einem subtilen Humor. Er verlässt sich nicht allein auf die Poesie der Worte – vielmehr formt er Melodien, die ihre eigenen Geschichten erzählen und den Emotionen Raum geben.

Die Themen des Albums sind zeitlos und zugleich überraschend aktuell:

Im Song „Wer hat dir bloß erzählt“ nimmt Renner die Jagd nach Äußerlichkeiten ins Visier und hinterfragt gesellschaftliche Fassaden. „Ich kann dir nicht der Unersetzbarkeit echter Begegnung. Ebenso findet sich auf Zeitgefühl die Originalversion von „Bossa for a little Boy“ – ein Stück, das in späterer Version mit Café Voyage internationale Verbreitung fand und bis heute ein Publikum weit über die Landesgrenzen hinaus berührt.

Auch wenn es Dem Renner seine Band in der ursprünglichen Besetzung nicht mehr gibt, ist aus ihr etwas Dauerhaftes entstanden: die Formation Café Voyage. Mit ihrem unverwechselbaren Jazz-Stil begeistert sie inzwischen ein internationales Publikum und ist zu einem festen Be-standteil der Musiklandschaft geworden.

Für Live-Events können Café Voyage über Smart & Nett gebucht werden – ein starkes Bei-spiel dafür, wie aus vergangenen Erfolgen neue, lebendige Kapitel der Musikgeschichte wach-sen. Zeitgefühl ist somit nicht nur ein musikalisches Wiederhören, sondern auch eine Brücke zwischen damals und heute.

UPC 3618025076374

Release 19.12.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.