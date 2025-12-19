Mit Kupfer alles richtig gemacht in 2025

Mit einem Plus von rund 32 Prozent in diesem Jahr gab es neben Gold und Silber auch beim Kupfer eine Preisrallye.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Copper Corp. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.12.2025, 12:30 Uhr Zürich/Berlin

Ein Preis von mehr als 11.000 US-Dollar je Tonne Kupfer dürfte Anleger und Unternehmen mit Kupfer erfreuen. Das rötliche Metall befindet sich in einem Angebotsdefizit. Erst kürzlich hat der Kupferpreis bei 11.800 US-Dollar je Tonne einen neuen Rekordstand erreicht. Unter den Industriemetallen dürfte Kupfer der Sieger sein. Insgesamt konnten die Metallmärke in diesem Jahr ein sattes Plus für sich verbuchen, mehr als 20 Prozent. Es sind die Elektromobilität und der wachsende Bereich der künstlichen Intelligenz, welche für den Ausbau der Rechenzentren verantwortlich sind und die die Kupfernachfrage und die Preise antreiben.

Profitiert hat der Kupferpreis sicher auch von der US-Geldpolitik und von den Konjunkturaussichten in den USA, welche sich verbessert haben. Und Kupfer ist nun mal ein essenzielles Industriemetall sowohl in der Energiewende als auch im Technologiebereich. Das bedeutendste Produktionsland beim Kupfer ist Chile. Und da ist die Produktion in den ersten zehn Monaten 2025 leicht zurückgegangen. Das Angebot geht also zurück und die Nachfrage steigt. Bergbauunternehmen in Chile wollen nun mehr investieren. Dann bleibt auch noch die Sorge, wie es mit möglichen Zöllen weitergehen wird. Ein weiteres Ansteigen des Kupferpreises ist also mehr als möglich.

Die Arizona Sonoran Copper Company - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-c... - verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert. Eine gerade durchgeführte Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse von Arizona Sonoran Copper gespült.

Axo Copper - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ - besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-co... -).

