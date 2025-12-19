Dr. Walser Dental: Ausgezeichnet mit "Top Rated 2025"

Bei der Belegschaft und Geschäftsführung des Herstellers des weltweit begehrten Walser Zahn-Matrizensystems herrscht große Freude über das "Top Rated 2025"-Siegel.

Die Auszeichnung wurde von Kununu an die Dr. Walser Dental vergeben, da deren Mitarbeitende mit dem Gehalt und den Sozialleistungen besonders zufrieden sind. Das "Top Rated 2025"-Siegel konnte ausschließlich über die positiven und ausführlichen Bewertungen auf der Kununu Plattform durch die Mitarbeitenden des Medizintechnikherstellers erwirkt werden.

Die Dr. Walser Dental, mit deren Walser Zahn-Matrizen Zahnärzte auf der ganzen Welt Zeit und Geld sparen, gehört damit zu den Top 3% aller Unternehmen in Sachen Gehaltszufriedenheit. Die Gehaltszufriedenheit beschreibt, wie Mitarbeitende ihre Vergütung im Verhältnis zu Aufgaben, Branchenstandards und ihrem Beitrag zum Unternehmen einschätzen. Aktuelle Forschung (IZA, 2024) zeigt: Kununu zeichnet nur diejenigen Unternehmen mit dem "Top Rated"-Siegel aus, die auf der Arbeitgeber-Plattform herausragende Bewertungen erzielten.

Durch die hohen Anforderungen, die Kununu verlangt, qualifizieren sich nur wenige der über 1 Mio. Arbeitgeberprofile für die Auszeichnung "Top Rated" Gehaltszufriedenheit. Alleine 1,6 Mio. Besucher pro Monat rufen auf dem Kununu Profil-Tab die Gehälter auf.

Die Geschäftsführung des Medizintechnikherstellers bedankt sich sehr herzlich bei allen Mitarbeitenden für die hervorragenden Bewertungen. Alle haben die Dr. Walser Dental auch als Arbeitgeber weiterempfohlen.

Die Dr. Walser Dental hat die letzten Jahre durchgehend einen kununu Score von 4,9 und eine Weiterempfehlungsrate von 100%. Dieser Wert ist deutlich höher als der Durchschnitt in der Branche Medizintechnik (3,4 Punkte).

Quelle: Auszüge kununu

Mehr Informationen unter www.walser-dental.com