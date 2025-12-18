North American Niobium and Critical Minerals Corp. erweitert Landpaket in Québec

Vancouver, British Columbia - 18. Dezember 2025 / IRW-Press / North America Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es weitere Mineralkonzessionsgebiete in Québec erworben hat. Das Unternehmen hat (i) das Konzessionsgebiet Seigneurie durch den Erwerb zusätzlicher Schürfrechte erweitert und (ii) ein neues Explorationsprojekt in der Gemeinde Escoumins hinzugefügt.

Diese Erwerbe stärken das strategische Profil des Unternehmens in geologisch vielversprechendem Gelände und versetzen North American Niobium in die Lage, eine Pipeline an Explorationszielen für Seltenerdmetalle (REE) und kritische Mineralien weiterzuentwickeln.

Strategische Gründe für Landerweiterung

Das erweiterte Landpaket spiegelt einen disziplinierten, geologisch orientierten Ansatz zur Konsolidierung von Konzessionsgebieten in unzureichend erkundeten, jedoch vielversprechenden Gebieten wider. Das Projekt Escoumins und insbesondere das Projekt Seigneurie weisen geologische Merkmale auf, die oftmals mit Systemen mit REEs und kritischen Mineralien in Zusammenhang stehen, einschließlich Carbonatite und kalihaltiger felsischer Intrusionen.

Das Management ist davon überzeugt, dass eine frühzeitige Landkonsolidierung in diesen Gebieten das Potenzial für Mineralentdeckungen erhöht.

Projekt Seigneurie - Potenzial für Seltenerdmetalle in Carbonatiten

Das Konzessionsgebiet Seigneurie wurde ursprünglich aufgrund von Unterlagen des Ministère de lÉnergie et des Ressources naturelles (MERN) von Québec abgesteckt, in denen ein Carbonatitausbiss innerhalb des Projektgebiets beschrieben wurde. Carbonatite werden weltweit als einer der bedeutsamsten primären Wirte für Seltenerdmetalle und damit in Zusammenhang stehende kritische Mineralien erachtet.

Nachfolgende Arbeiten ergaben anomale Seltenerdmetallwerte, was das geologische Konzept bestätigte und eine weitere Landkonsolidierung unterstützte. Im Rahmen der Erweiterung hat das Unternehmen zwölf zusätzliche Mineralschürfrechte (oder exklusive Explorationsrechte) erworben, wodurch das Konzessionsgebiet Seigneurie erweitert und die Abdeckung entlang eines vielversprechenden, über 27 km langen strukturellen und magmatischen Abschnitts vergrößert wurde (siehe Pressemitteilung vom 29. Oktober 2025).

Carbonatite und damit in Zusammenhang stehendes kalihaltiges felsisches Intrusivgestein sind weltweit häufige Bestandteile alkalischer REE-Systeme. Das Unternehmen plant, das Konzessionsgebiet Seigneurie mittels systematischer geochemischer und geophysikalischer Untersuchungen weiterzuentwickeln, um Zielgebiete zu verfeinern, potenzielle Intrusionszentren zu identifizieren und Zonen für weitere Explorationen zu priorisieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82267/NorthAmericanNiobium_1...

Abbildung 1: Das Projekt Seigneurie wurde in Richtung Südwesten erweitert, wo ein Carbonatitausbiss identifiziert wurde.

Konzessionsgebiet Escoumins - Historische Bohrungen und Potenzial für kritische Mineralien

Das kürzlich erworbene Konzessionsgebiet Escoumins in der Gemeinde Escoumins bietet zusätzliche Explorationsmöglichkeiten mit vielversprechendem historischem Kontext. Das Konzessionsgebiet wurde in den 1970er Jahren von SOQUEM bebohrt, wobei uran- und thoriumhaltige granitische Pegmatite durchschnitten wurden.

Diese historischen Bohrschnitte wurden vor allem nicht auf Seltenerdmetalle oder andere kritische Mineralien untersucht, weshalb das Konzessionsgebiet nach modernen Explorationsstandards deutlich unterbewertet ist. Mit Uran und Thorium angereicherte Pegmatitsysteme können genetisch mit REE-angereicherten magmatischen Prozessen in Verbindung gebracht werden.

Zurzeit befindet sich das Konzessionsgebiet Escoumins noch in einer vorläufigen Bewertungsphase, in der das Unternehmen historische Daten zusammenstellt und überprüft, um den effektivsten Weg für moderne Explorationen zu ermitteln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82267/NorthAmericanNiobium_1...

Abbildung 2: Projekt Escoumins, kürzlich erworbene Schürfrechte

Explorationsaussichten

North American Niobium beabsichtigt, das Konzessionsgebiet Seigneurie als kurzfristige Explorationspriorität voranzutreiben und dabei geochemische und geophysikalische Methoden einzusetzen, um mehrere Ziele entlang des erweiterten Landpakets zu beschreiben. Das Konzessionsgebiet Escoumins wird weiterhin einer Datenzusammenstellung und einer frühzeitigen technischen Bewertung unterzogen, um sein Potenzial im Rahmen der umfassenderen Strategie des Unternehmens hinsichtlich kritischer Mineralien zu bewerten.

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf kosteneffiziente Landerwerbe, das Potenzial für frühe Entdeckungen sowie auf eine disziplinierte Umsetzung von Explorationen.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE:IOR

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) .

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@northamericanniobium.com

Pressekontakt:

North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

email : info@northamericanniobium.com