Konnect eMail stellt neue Version Central 2.3 vor

Outlook-E-Mails einfach und Compliance-gerecht in SharePoint, Teams und OneDrive speichern, Metadaten in SharePoint hinzufügen - mit einem Klick

Melbourne, im Dezember 2025 - Konnect eMail, ein führender Anbieter von sicheren und konformen Microsoft 365-Lösungen, hat die neue Version Central 2.3 gelauncht. Mit dieser Integrationslösung für Outlook und SharePoint optimieren Unternehmen und Behörden die E-Mail-Erfassung inklusive Metadaten und können so die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Das Upgrade auf Central 2.3 bietet Anwendern einen schnelleren Datenzugriff, zusätzliche Datenformate und mehr Speichermöglichkeiten. Central 2.3 ist auf der Website von Konnect eMail sowie im Microsoft Azure Marketplace verfügbar, Systemhäuser können es daher einfach in ihr Angebot integrieren.

Konnect eMail Central ist eine Integrationslösung für Outlook und SharePoint, mit der Unternehmen E-Mails einfach verwalten, finden und dort ablegen können, wo sie hingehören - neben ihren Dokumenten.

Das Tool wurde mit besonderem Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet ein reibungsloses und effizientes Nutzererlebnis. Die webbasierte Oberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet und verwendet vertraute Designelemente und Navigationsmuster, die den Lernaufwand minimieren und einen schnellen und sicheren Einstieg ermöglichen. Das Tool funktioniert auf allen Geräten, Betriebssystemen und Plattformen, einschließlich des neuen Outlook. Es erstellt eine Seitenleiste in Outlook, mit der sich SharePoint-Inhalte anzeigen, bearbeiten, filtern und durchsuchen sowie E-Mails und Anhänge in Microsoft 365 speichern lassen. Dadurch wird SharePoint in Outlook für die jeweiligen E-Mail-Anforderungen unterstützt.

Mit der Version 2.3 erhalten Anwender nun neue Archivierungsmöglichkeiten. So haben sie die Möglichkeit von der Startseite aus schnell nach Ordnern, Bibliotheken und Dateien in Microsoft 365 zu suchen und diese entsprechend zu nutzen. Auch die Funktion "Speicherorte" ist neu. Dabei werden mögliche Ablageorte, basierend auf dem Konversationsindex und/oder der Absender-E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Zudem wurde ein Datenpooling für schnelleren Datenzugriff implementiert und die Benutzeroberfläche sowie das Design optimiert.

Mit wenigen Klicks können Benutzer E-Mails in den entsprechenden SharePoint-Bibliotheken speichern und gleichzeitig relevante Metadaten hinzufügen - für eine einheitliche Klassifizierung, verbesserte Suchbarkeit und die vollständige Einhaltung der Richtlinien zur Dokumentenverwaltung im Unternehmen. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Outlook und SharePoint optimiert das Tool die E-Mail-Archivierung, beseitigt die manuelle Metadateneingabe und unterstützt eine bessere Informationsverwaltung über Abteilungen und Teams hinweg - und fungiert somit als Schlüsselkomponente für die E-Mail-Verwaltung in Microsoft SharePoint.

Testversionen und weitere Informationen zu Konnect eMail sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.konnectemail.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 015118809288

web ..: https://www.konnectemail.com/

email : andrea@weinholz.org

Über Konnect eMail

Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung stellt. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern - mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance. Zu den Kunden zählen u.a. Behörden sowie renommierte Versicherungen und Finanzdienstleister. Der Firmensitz ist in Melbourne.

