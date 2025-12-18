Dr. Walser Dental hat die Endrunde bei "Großer Preis des Mittelstandes 2025“ erreicht

Nach der Nominierung von einer unabhängigen Institution hat der Hersteller der weltweit begehrten Walser Zahn-Matrizen die Endrunde erreicht und war zur Preisverleihung eingeladen.

Nach der Jurystufe die Endrunde beim "Großen Preis des Mittelstandes" erreicht zu haben, sorgte für große Freude bei der Dr. Walser Dental. Von der Oskar-Patzelt-Stiftung wurde dem Hersteller für zahnärztliche Instrumente schriftlich durch Gratulationsschreiben und Urkunde mitgeteilt, dass das Unternehmen die Endrunde erreicht hat und an der Preisverleihung teilnehmen darf.

Monate zuvor war die Dr. Walser Dental aus über drei Millionen Unternehmen in Deutschland als auszeichnungswürdig benannt und nominiert worden. Damit zählt die Dr. Walser Dental wieder zu den Top-Unternehmen im Land.

"Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene "Große Preis des Mittelstandes" ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung" (DIE WELT).

Unternehmen selbst können sich nicht zu diesem Wettbewerb bewerben, sondern müssen nominiert werden. Der Wettbewerb wird vollständig ehrenamtlich organisiert, ausschließlich privat finanziert und unterliegt einem nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagement.

Es gelten fünf Kriterien beim "Großen Preis des Mittelstandes": Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region, Service und Kundennähe sowie Marketing. Gefordert sind hervorragende Leistungen in allen fünf Kriterien. Die Nichterfüllung nur eines Kriteriums kann zum Ausschluss aus weiteren Stufen des Wettbewerbs führen.

Über die Dr. Walser Dental GmbH

Die Dr. Walser Dental ist seit 1948 Hersteller von zahnärztlichen Instrumenten, die weltweit vertrieben werden. Seit Bestehen der Firma wurden zahlreiche Patente angemeldet. Getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ werden praktische und wissenschaftliche Erfahrungen in die Herstellung aller zahnärztlichen Instrumente bis heute eingebracht. Mit einem Exportanteil von 75% liefert das Unternehmen seine Produkte weltweit 129 Länder.