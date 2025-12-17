Dr. Walser Dental unter den 10 Besten

Bei einer der begehrtesten Auszeichnungen von HR4Good und Kununu veranstaltet, wurde die Dr. Walser Dental, deren Walser Zahn-Matrizensystem auf der ganzen Welt begeistert angewendet wird, zu den Besten ausgezeichnet.



Zuvor wurde die Dr. Walser Dental aufgefordert "Absageschreiben" für Bewerber/-innen für eine der begehrtesten Auszeichnungen einzureichen, um gemeinsam mit Kununu die HR-Communitiy für mehr Menschlichkeit im Recruiting zu inspirieren.

HR4Good und kununu untersuchten daher im Rahmen einer Studie sowie der rund 13 Millionen Insights auf der Bewertungsplattform, worauf es bei Absagen ankommt, um eine positive Candidate Experience zu gewährleisten.

Ein außergewöhnlich gutes Absageschreiben ist gelebte Wertschätzung und pures Employer Branding! Gerade im Moment der Absage zeigt sich, wie ernst es Unternehmen mit der Candidate Experience meinen. Wer hier empathisch, individuell und markengerecht kommuniziert, bleibt positiv im Gedächtnis – und schafft Vertrauen für künftige Kontakte und Begegnungen.

Wer gute Absageschreiben schreiben will, braucht mehr als schöne Worte: Wertschätzung, Empathie und ein feines Gespür für Candidate Experience sind gefragt. Genau dafür steht die fünfköpfige Expert/innen-Jury. Mit viel Erfahrung aus HR-Praxis, Employer Branding, Wissenschaft und Marketing bewerten sie die eingereichten Absageschreiben unabhängig und mit einem klaren Blick für Qualität.

Die Jury bestehend aus Prof. Dr. Frauke Austermann Professorin für Transformation der Arbeitswelt Hochschule Niederrhein, Dr. Manfred Böcker Kommunikationsexperte, Lena Weber TUI Head of Global Talent Acquisition & Employee Experience, Nina Zimmermann CEO Kununu, Marcel Rütten Gründer & Geschäftsführer HR4Good, hat die vielen eingegangenen Absageschreiben der Firmen bewertet und die besten Absageschreiben ausgewählt.

Die besten und wertschätzendsten Absageschreiben der einreichenden Unternehmen wurden zunächst von der Jury auf eine Shortlist gesetzt, da diese sich durch ausgezeichnete Formulierungen in ihren Absageschreiben hervorheben.

Zwei Monate nach Einreichung der geforderten Unterlagen wurden die Absageschreiben von Dr. Walser Dental auf die Shortlist der 10 besten Absageschreiben gesetzt. Drei Wochen später standen die Sieger fest und die Dr. Walser Dental hat die Award-Platzierung Nummer sechs erreicht.

Dr. Walser Dental wurde bereits von den Mitarbeitenden bei Kununu hervorragend bewertet. Alle Mitarbeitenden haben den Hersteller der weltweit erfolgreichen Walser Zahn-Matrizen als Arbeitgeber weiterempfohlen. Dabei erzielte der Medizintechnikhersteller einen kununu Score Wert von 4,9 und eine Weiterempfehlungsrate von 100%. Der Score Wert ist deutlich höher als der Durchschnitt in der Branche Medizintechnik (3,4 Punkte).

Mit mehr als 4,9 Millionen Bewertungen zu über einer Million Unternehmen ist Kununu Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen und macht dadurch die Arbeitswelt transparenter.

Quelle: Auszüge, Schicht im Schacht UG, Duisburg

Mehr Informationen unter www.walser-dental.com