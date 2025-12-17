Release-Delay: Dein Longevity Guide erscheint am 26. Januar 2026

In den vergangenen Tagen ist es bei unserem Buch Dein Longevity Guide: 50 smarte Wege, um jung und fit zu bleiben zu unerwarteten Produktionsengpässe gekommen.

Diese machen es uns leider unmöglich, das Buch wie ursprünglich geplant vor Weihnachten auszuliefern.Uns ist bewusst, dass viele Leser:innen das Buch als Weihnachtsgeschenk vorgesehen haben. Umso mehr bedauern wir diese Verzögerung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr. Unser aufrichtiger Dank gilt allen Kund:innen und Unterstützer:innen für ihre Geduld und ihr Verständnis. Gerade in dieser Situation bedeutet uns diese Unterstützung außergewöhnlich viel.

"Ich habe Einblicke geteilt, persönliche Storys, meine Motivation, warum dieses Buch entstanden ist - und warum Longevity für mich nichts mit noch mehr Supplementen, noch mehr Hacks oder noch mehr Selbstoptimierung zu tun hat. Sondern mit Auswahl. Mit 50 Wegen, aus denen du dir deinen eigenen aussuchen kannst. Ohne richtig oder falsch. Mit Neugier. Und mit dem Mut, auszuprobieren, was sich für dich gut anfühlt." (Luise Walther)

Dein Longevity Guide erscheint jetzt am 26. Januar und führt Leser:innen durch sechs Lebensbereiche, die über deine Langlebigkeit entscheiden: Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung, Wohlbefinden und Beziehung. Zu jedem dieser The­men finden sie einfache Übungen, fundierte Erklärungen und leicht umsetzbare Strategien, die im Alltag wirklich funktionieren.

Weitere Informationen zum Buch erhalten Sie über den Meyer & Meyer Verlag: https://www.dersportverlag.de/137979

Bei Rückfragen und/oder Interesse an einer Rezension, einem Interview oder dem Abdruck einzelner Passagen, wenden Sie sich gerne an unseren Pressekontakt.

