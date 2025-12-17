Bis zu 90 Prozent aller Schwangeren leiden unter Rückenschmerzen und auch bei Müttern kleiner Kinder sind Rückenprobleme weit verbreitet. Was tun zur Vorbeugung, Linderung, Heilung?

München, 17.12.2025 - Rückenschmerzen können die Zeit der Schwangerschaft erheblich belasten

Nachwuchs gilt als wunderschön. Schwangerschaft, Geburt und gerade die ersten Jahre der Kinder sind für die Mütter prägend und sie genießen diese. Doch diese Zeiten sind für die Frauen auch hohe Belastungen. Denn die Rückenbeschwerden der Mütter - vor und nach Geburt - sind gar nicht selten. Doch welche Gründe hat das eigentlich und welche Maßnahmen sind dann gut geeignet?

Rückenschmerzen Schwangere - die Gründe der Beschwerden

Einschlägige Studien zeigen auf, dass neun von zehn Frauen durch die klassischen Rückenbeschwerden der Mütter und Schwangeren mehr oder weniger eingeschränkt sind. Das Gewicht des Kindes verändert die statischen Verhältnisse und die Mütter müssen dies ausgleichen.

Gerade das sind tägliche Anstrengungen, die durch das erzeugte Hohlkreuz die ganz klassischen Rückenschmerzen für Schwangere schaffen. Ist das Kind dann entbunden, ist es zumindest zu Beginn immer dabei, entweder als Säugling im Arm, oder als Kleinkind auf den Hüften - einseitig. Das schafft ungleiche und physiologisch ungünstige Belastungen und ist einer der Gründe für die typischen Rückenbeschwerden junger Mütter. Gerade die muskulär geprägte Dysbalance zwischen Bauch und Rücken führt zu vermehrten Rückenschmerzen bei Schwangeren und Mütter kleiner Kinder.

Welche Rückenprobleme sind bei jungen Müttern besonders verbreitet?

Die klassischen Rückenbeschwerden der Mütter betreffen vor allem den unteren Rücken und ziehen über das Gesäß.

Welche Rolle spielen Haltung, Bewegung und Alltagsbelastungen?

Die statischen Verhältnisse durch den Babybauch, das Schaukeln und Füttern des Babys erzeugen einseitige Belastungen, die die als klassisch geltenden Rückenschmerzen für Schwangere unterstützen.

Was ist bei einem Bandscheibenvorfall während der Schwangerschaft?

Der klassische Bandscheibenvorfall während der Schwangerschaft ist nicht selten durch Gewichtszunahme und veränderte Körperhaltungen entstanden. Schwangere sollten erst ärztlich abklären, ob die Beschwerden konservativ therapierbar sind. Sind die Beschwerden schwer therapierbar und Diagnoseergebnisse ungünstig, sollten die Patientinnen Unterstützung der Spezialisten, etwa durch das Wirbelsäulenzentrum Apex-Spine in München nutzen.

Rückenschmerzen: Schwangere sollten diese Tipps einsetzen

Basis gegen Rückenbeschwerden der Mütter und Schwangeren sind hoch effiziente Rücken- und Beckenbodenübungen, die etwa die gut geschulten Hebammen oder Physiotherapeuten zeigen. Das gesunde Babyhandling erfolgt durch ergonomisches Liften und Befördern der Kids. Po und Bauch sind angespannt und das Liften erfolgt aus den Knien statt dem Rücken. Natürlich sollten die Mütter die Stillpositionen ändern und Belastungen ausbalancieren. Entspannungstechniken wie Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen fördern Linderung und Abbau der Rückenbeschwerden der Mütter.

Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum München als hochwertige Alternative

Ob nun Rückenschmerzen Schwangere oder Rückenbeschwerden der Mütter - wenn die präventiven und akuten Therapien der Orthopäden oder Physiotherapeuten kaum nutzen oder der akute Bandscheibenvorfall die Beschwerden erzeugen, ist das moderne und nach neuesten Standards tätige Wirbelsäulenzentrum Apex-Spine in München ein guter Partner gegen die Rückenbeschwerden bei Müttern und Schwangeren. Hohe Spezialisierung für Wirbelsäulenerkrankungen, präzise Diagnostik und gute Therapie schaffen den höchsten Nutzen für die Patientinnen. Hinzu kommen die erfahrenen und hoch qualifizierten Fach-Ärzte mit internationalem Renommee. So genießen Schwangere und Mütter die Babyfreuden uneingeschränkt. Jetzt den passenden Termin buchen.

