"Innovative Makler-Nachfolgeplanung: Makler Nachfolger Club e.V. als 'Unternehmen der Zukunft' gekürt"

Der Makler Nachfolger Club betrachtet die strukturierte Nachfolgeplanung als einen maßgeblichen Baustein für die nachhaltige Entwicklung von Maklern und Maklerunternehmen.

Frankfurt, 13. November 2025 - Ein in seiner Branche herausragendes Unternehmen zeichnet sich durch visionäre Strategien, maßgeschneiderte Dienstleistungen und klare Werte aus. Heute freuen wir uns, über die neueste Auszeichnung des Makler Nachfolger Clubs e.V. zu berichten. Diese Organisation, die sich der professionellen Vorbereitung von Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Kundenstamms widmet, wurde bei der DUP UNTERNEHMER AWARD-Veranstaltung als "Unternehmen der Zukunft" ausgezeichnet.

Ein Verein mit Vision

Mit seinen beiden Vorständen Thomas Suchoweew und Oliver Petersen, versteht sich der Makler Nachfolger Club e.V. als Speerspitze der Innovation und Nachhaltigkeit im Maklergewerbe. Ein Schwerpunkt des Vereins liegt in der strukturierten Nachfolgeplanung, die als maßgeblicher Baustein für die nachhaltige Entwicklung von Maklern und Unternehmen gewertet wird. Mithilfe des Vereins können Maklerunternehmen passende Nachfolger oder potenzielle Kaufinteressenten finden. "Unser Ziel ist es, Maklern zu helfen, eine nachhaltige Zukunft zu planen und erfolgreich zu implementieren", so die beiden Vorstände in einem gemeinsamen Statement.

Auszeichnung als Bestätigung des Engagements

Die Auszeichnung als "Unternehmen der Zukunft" wurde im Rahmen eines Gala-Dinners am 13. November in Frankfurt vergeben. Die Ehrung fand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) und unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D., statt. Der Preis bestätigt die Bemühungen des Vereins, die Maklerbranche in eine nachhaltige und digitale Ära zu führen. Darüber hinaus betont es die Fähigkeit des Makler Nachfolger Clubs, proaktiv auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. Die Bedeutung dieser Auszeichnung ist nicht zu unterschätzen. Sie unterstreicht die wichtige Rolle, die der Makler Nachfolger Club e.V. spielt, wenn es darum geht, Maklern zu helfen, nachhaltige Geschäftspraktiken zu implementieren und den digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Sie zeigt auch auf, wie proaktiv und zukunftsorientiert das Unternehmen agiert, indem es potenzielle Herausforderungen rechtzeitig erkennen und meistert. Diese Beiträge wurden von Kunden, Investoren, Medien, Mitarbeitern und der breiten Öffentlichkeit mit großem Beifall aufgenommen. Damit bietet diese Auszeichnung eine weitere Bestätigung für die bemerkenswerte Arbeit, die der Makler Nachfolger Club e.V. leistet. Sie untermauert das Vertrauen, das Mitglieder und Partner in den Club setzen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. ist eine Organisation, die sich auf die Vorbereitung von Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands spezialisiert hat. Durch die Verbindung von Maklerunternehmen mit geeigneten Nachfolgerkandidaten und potentiellen Kaufinteressenten fördert der Verein nachhaltiges Wachstum und Innovation in der Branche.

