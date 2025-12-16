Kostenfreies Webinar: Unit- und Software Integration-Tests in sicherheitskritischen Projekten (Dipl.-Ing. Martin Heininger)

Die Verifysoft Technology GmbH wurde 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet und hat sich seither als ein bedeutender Akteur im globalen Softwarevertriebsmarkt etabliert. Mit ihren Produkten wie dem Code-Coverage-Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ und CMTJava bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.

Ein besonders interessantes Webinar findet am Donnerstag, den 5. Februar 2026, um 10:00 Uhr MEZ statt und wird von Dipl.-Ing. Martin Heininger moderiert.

erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

• Die Rolle der statischen Analyse

• Die Rolle des Requirements Engineering in Bezug auf das Testen

• Software-Integration-Tests versus Software-Unit-Tests

• Methoden zur Ableitung von Normalbereichs- und Robustheitstestfällen

• Messung der strukturellen Abdeckung

• Die Aussagekraft von Überprüfungen des Tests

Das Webinar beleuchtet diese Aspekte im Kontext moderner Softwaretests und bietet fundierte Einblicke in bewährte Vorgehensweisen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Kostenfreies Webinar

Das Webinar wird am selben Tag zusätzlich um 15:00 Uhr MEZ in englischer Sprache angeboten.