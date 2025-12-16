Kliniki.de wächst weiter: Neue Mitarbeitende und verbesserter Service für Patientinnen und Patienten

kliniki.de wächst weiter: Unser Team wurde erweitert, Prozesse optimiert und der Service deutlich verbessert. Nutzer profitieren von schnellerer Betreuung.

kliniki.de setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert das Team mit neuen qualifizierten Mitarbeitenden. Durch diese Verstärkung kann kliniki.de seine Services weiter optimieren und die Qualität der Betreuung für Nutzerinnen und Nutzer deutlich steigern.

Mit dem Ausbau des Teams reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach zuverlässiger, transparenter und schneller Unterstützung bei der Suche nach medizinischen Leistungen. Neue Fachkräfte in den Bereichen Kundenservice, medizinische Koordination und digitale Prozesse ermöglichen effizientere Abläufe und eine individuellere Betreuung.

Gleichzeitig wurde der Service von kliniki.de weiterentwickelt: Prozesse wurden vereinfacht, Reaktionszeiten verkürzt und die Nutzerfreundlichkeit der Plattform verbessert. Patientinnen und Patienten profitieren nun von einer noch klareren Kommunikation, schnelleren Terminabstimmungen und einem insgesamt reibungsloseren Ablauf.

"Unser Ziel ist es, Menschen bestmöglich auf ihrem Weg zur passenden medizinischen Behandlung zu begleiten. Mit unserem wachsenden Team und den verbesserten Services kommen wir diesem Anspruch einen großen Schritt näher", so das Team von kliniki.de.

kliniki.de bleibt damit seinem Anspruch treu, eine verlässliche Brücke zwischen Patientinnen, Patienten und medizinischen Einrichtungen zu sein - kompetent, transparent und zukunftsorientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kliniki Germanii

Herr Maxim Rykov

Marienplatz 2

80331 München

Deutschland

fon ..: +49 176 722 37 999

web ..: https://kliniki.de/

email : info@kliniki.de

