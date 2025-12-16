The FUTR Corporation beruft den erfahrenen Hypothekenexperten Dave Zitting zum strategischen Berater, um den Zahlungsverkehr zu

Toronto, Ontario, 16. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen), ein Pionier im Bereich High-Fidelity-KI und Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbrauchern dabei hilft, den finanziellen Wert ihrer Daten zu erschließen, gab heute bekannt, dass Dave Zitting, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Primary Residential Mortgage, Inc. (PRMI), als strategischer Berater zum Unternehmen gestoßen ist. In dieser Funktion wird Zitting die Expansion von FUTR in den Bereich hypothekenbezogener Zahlungen unterstützen und dazu beitragen, hochwertige Hypothekendaten zu erschließen, um die High-Fidelity-KI-Technologieinfrastruktur von FUTR weiter zu verbessern.

Zitting verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Hypothekenvergabe, Großhandelskredite und Fintech-Innovation. Als Mitbegründer von PRMI war er am Aufbau eines der führenden unabhängigen Hypothekenfinanzierer in den Vereinigten Staaten beteiligt, der landesweit Hunderte von Filialen betreibt und im Jahr 2023 ein Kreditvolumen von 5,4 Mrd. $ erzielte. Seine Erfahrung umfasst den Einzelhandel, den Großhandel, digitale Hypothekenplattformen und regulierte Bankpartnerschaften.

FUTR entwickelt eine Zahlungs- und Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die es Verbrauchern ermöglicht, ihre Finanzdaten zu kontrollieren, Genehmigungen für sie zu erteilen und sie zu monetarisieren, während Unternehmen Zugang zu saubereren, kontextbezogeneren und aussagekräftigeren Datensätzen erhalten. Hypothekendaten - unter anderem Zahlungen, Kreditvergabemerkmale, Immobilieninformationen und Lebenszyklus-Ereignisse - stellen einen der wertvollsten und am wenigsten genutzten Datensätze im Bereich Verbraucherfinanzierung dar.

Ich freue mich unglaublich, FUTR in dieser Phase seiner Entwicklung zu unterstützen, sagte Dave Zitting, strategischer Berater von FUTR. Hypotheken berühren nahezu jeden Aspekt des finanziellen Lebens eines Verbrauchers; dennoch sind die Daten nach wie vor fragmentiert, veraltet und werden nur unzureichend genutzt. Was mich an FUTR begeistert, ist, dass niemand sonst in der Branche diese Herausforderungen aus diesem einzigartigen Blickwinkel angeht - mit einer Kombination von Zahlungen, vom Verbraucher genehmigten Daten und High-Fidelity-KI, um echten Mehrwert sowohl für Verbraucher als auch für Institutionen zu schaffen.

Mit seiner wachsenden Zahlungsinfrastruktur will FUTR hypothekennahe Transaktionen wie Antragsgebühren, wiederkehrende Zahlungen, Versicherungen, Steuern und durch Refinanzierungen ausgelöste Ereignisse unterstützen - und gleichzeitig strukturierte, zugangsbeschränkte Datenströme generieren, die zum Trainieren und Betreiben fortschrittlicher KI-Systeme verwendet werden können.

Wir freuen uns sehr, Dave im FUTR-Team begrüßen zu können, sagte Alex McDougall, President von FUTR. Die Hypothekenbranche ist für unsere langfristige Strategie von äußerst großer Bedeutung. Sie stellt eine der ergiebigsten Quellen für Finanzdaten von Verbrauchern und eines der größten Zahlungsökosysteme weltweit dar. Daves Erfahrung mit der Skalierung von Hypothekenplattformen und dem Umgang mit komplexen regulatorischen und operativen Umgebungen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Zahlungsprodukt von FUTR erweitern und weiterhin High-Fidelity-KI-Systeme entwickeln.

Die Berufung von Zitting bekräftigt die Strategie von FUTR, Partnerschaften mit bewährten Branchenführern einzugehen, um die vertikalspezifische Expansion voranzutreiben und gleichzeitig einen verbraucherzentrierten Ansatz beizubehalten, der am Dateneigentum orientiert ist. Das Hypothekengeschäft ist neben der wachsenden Präsenz von FUTR in den Bereichen Automobilindustrie, Telekommunikation, Versicherungen und anderen hochfrequenten Finanzkategorien eine wichtige Säule.

Das Unternehmen gibt heute außerdem bekannt, dass es seinen Beratern Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Insgesamt wurden 350.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,34 $ ausgegeben; die Laufzeit beträgt 5 Jahre und die Ausübungsrechte werden mit einer Rate von 1/48 pro Monat freigegeben. Alle Optionen wurden gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt.

Über The FUTR Corporation

FUTR entwickelt High-Fidelity-KI-Systeme und Zahlungsinfrastrukturen der nächsten Generation, die das finanzielle Potenzial von Verbrauchern branchenübergreifend erschließen. Durch die Kombination von erstklassiger Datenkonnektivität mit KI-gestützter Transaktionsautomatisierung bietet FUTR nahtlose Zahlungs-, Kredit- und Verifizierungserfahrungen, die direkt in die Ökosysteme der Partner eingebunden sind und eine zuverlässige, erklärbare KI ermöglichen, die im Namen der Verbraucher handeln kann.

Das Modell von FUTR stellt sicher, dass alle Mitwirkenden der Datenwirtschaft, einschließlich Verbraucher und Institutionen, für den von ihnen geschaffenen Wert belohnt werden.

www.thefutrcorp.com

