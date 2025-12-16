Silver One erweitert die Exploration nach hochgradigem Silber bei Phoenix Silver - Einsatz von drohnenbasierter Magnetometrie un

Vancouver, BC - 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 - Silver One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einer detaillierten drohnengestützten Magnetometrie-Untersuchung und einer Bodenradaruntersuchung (GPR) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Phoenix in Arizona beginnt. Die Untersuchungen werden das Gebiet 417, das bereits 2024 bebohrt wurde, sowie die historische Mine Mexican, die sich etwa 600 Meter westlich befindet, abdecken (siehe Abbildung 1).

Bohrungen im Jahr 2024 durchschnitten gezielte Aderstrukturen im Gebiet 417, die Abschnitte von bis zu 3.800 g/t und 0,97 % Kupfer auf 0,35 m ergaben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2025). Das Programm stieß jedoch nicht auf die massive native Silbermineralisierung, die durch die in der Nähe der Oberfläche beobachteten hochgradigen Silberfragmente repräsentiert wird. Extrem hochgradige Silbertaschen treten wahrscheinlich als Linsen und Ausläufer innerhalb mineralisierter Strukturen auf, und ihre Erkennung kann durch die bevorstehenden geophysikalischen Untersuchungen besser umrissen werden. Mit diesen zusätzlichen geophysikalischen Informationen versucht das Unternehmen, die Lage potenzieller silberhaltiger Bohr- und/oder Schürfgraben-Ziele zu verfeinern.

Die magnetometrische Untersuchung dient der Abgrenzung linearer Merkmale wie Strukturen, Adern und Gänge, die möglicherweise mit einer Silbermineralisierung in Verbindung stehen. Diese Merkmale werden als mögliche Quellen für die zuvor im Gebiet 417 entdeckten hochgradigen Silberfragmente interpretiert. Die Hauptstruktur 417 verläuft in westlicher Richtung zur alten Mine Mexican, die ebenfalls im Rahmen dieser Untersuchungen getestet werden soll.

Bodenradar wurde erfolgreich in der Mineralexploration eingesetzt, um oberflächennahe Lithiumpegmatite, gebänderte Eisenformationen, Laterite, Bauxite und andere Lagerstätten zu kartieren (Jan Francke Published Works groundradar.com/resources/published-works; und groundradar.com/services/resource-exploration/lithium-pegmatites) . Bei Phoenix Silver kann das GPR metallische Massen aufspüren, unterirdische Strukturen kartieren und historische Bergwerksanlagen wie die der alten Mine Mexican identifizieren. Diese Erkenntnisse werden dazu beitragen, die Exploration zu steuern und Bohr- und/oder Schürfgrabenziele zu definieren.

GPR ist ein elektromagnetisches Verfahren, das Wellenlängen im Dezimeter- bis Meterbereich nutzt, ähnlich wie gewöhnliche Radiowellen. Es misst Schwankungen in den elektrischen Eigenschaften des Bodens. Metalle sind starke Reflektoren, aber auch Luft und Wasser in Tunneln sowie Veränderungen in der Lithologie können Reflexionen erzeugen. Die größte Herausforderung besteht darin, Energie in den Boden zu übertragen: Wenn die Bodenbedeckung hochleitfähig ist, werden die Radarwellen nahe der Oberfläche gedämpft, was die Eindringtiefe begrenzt. Die Eindringtiefe kann unter günstigen Bedingungen zwischen einigen Metern und bis zu 100 Metern liegen. Allerdings können die Eindringtiefe und die Eignung des Radars selbst bei etablierten Anwendungen wie Lateriten und Bauxiten erheblich variieren.

Zukünftige Arbeit

Sollten die Ergebnisse dieser Untersuchungen positiv ausfallen, wird das Unternehmen den Einsatz einer Gravitationsuntersuchung in Betracht ziehen, um die Bohrziele weiter zu verfeinern. Darüber hinaus könnte Silver One diese geophysikalischen Arbeiten auf das Gebiet Nuggets North ausweiten, wo in einem weitläufigen Gebiet reichlich Silberfragmente (bis zu 40 cm lang, 25 cm breit und 15 cm dick und über 20 kg schwer) gesammelt wurden (siehe Abbildung 2 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Februar 2025).

Induzierte Polarisations- und Magnetotellurik-Untersuchungen (IP/MT) mit Schwerpunkt auf Porphyr-Kupfer-Zielen im südlichen Teil des Konzessionsgebiets sind derzeit im Gange, wobei die endgültigen Ergebnisse für Anfang 2026 erwartet werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82223/2025_12_16 PS_GPR-Drone-MagFINAL_dePRcom.001.png

Abbildung 1. Phoenix-Silberprojekt. Lageplan der Mine Mexican und des Gebiets 417.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82223/2025_12_16 PS_GPR-Drone-MagFINAL_dePRcom.002.jpeg

Abbildung 2: 2D-ZTEM-Widerstands-Inversion in 600 m Tiefe, die die Lage des Gebiets Nuggets North und der Porphyr-Kupfer-Ziele (Defiance und QR) zeigt, die mittels induzierter Polarisation (IP) untersucht werden.Die blau gestrichelten Linien stellen die nach Nordost ausgerichteten Lineamente dar, die Teil des nordöstlichen Ausläufers des Porphyrgürtels Globe-Miami-Inspiration sind. Die farbigen Punkte repräsentieren die Kupfergehalte ausgewählter Gesteinsproben.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer potenziellen Steigerung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen besitzt 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber, das innerhalb des Arizona Silver Belt liegt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-9745274

Telefon: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

