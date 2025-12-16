Auszeichnung Mittelstandspreis für soziale Verantwortung 2025 für die Dr. Walser Dental

Die Dr. Walser Dental, Hersteller der weltweit erfolgreichen Walser Zahn-Matrizen, wurde zum 19. Mal in Folge beim "Mittelstandspreis für soziale Verantwortung" für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.

Die Preisverleihung des Lea Mittelstandpreises 2025, zu der die Dr. Walser Dental eingeladen war, fand im Neuen Schloss in Stuttgart statt.

Seit Beginn der Verleihung des Lea-Mittelstandspreises im Jahre 2007 wurde der Hersteller des Walser Zahn-Matrizensystems jedes Jahr beim Mittelstandspreis für soziale Verantwortung und somit zum 19. Mal in Folge ausgezeichnet. Im Jahre 2013 wurde die Dr. Walser Dental vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und der Caritas sogar in die Top 5 als beispielhafte Firma ausgezeichnet.

Beim Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg Lea (Leistung-Engagement-Anerkennung), der von Caritas, Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg vergeben wird, werden Firmen für ihr freiwilliges, gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Seit 2007 wird die Lea-Trophäe vergeben.

Die Dr. Walser Dental wurde wie die Jahre zuvor mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen hilfsbedürftige Organisationen im In- und Ausland sowie soziale Vereine durch Geldspenden. Zusätzlich sponsert die Dr. Walser Dental zahlreiche Projekte.

Mehr Informationen unter www.walser-dental.com