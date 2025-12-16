Erfolgsjahr mit Handschlagqualität: Garcia Signature AG zieht beeindruckende Bilanz

Garcia Signature AG überzeugt mit Premium-Leasing, Luxusfinanzierung und Handschlagqualität - internationales Wachstum und maßgeschneiderte Lösungen sichern den Erfolg.

Wien. Wenn es um exklusive Finanzierungs- und Leasinglösungen im absoluten Premiumsegment geht, hat sich ein Name in den letzten Jahren besonders etabliert: Garcia Signature AG. Das Wiener Unternehmen blickt auf ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr zurück - geprägt von internationalem Wachstum, neuen Geschäftsfeldern und einer klaren Handschrift: Diskretion, Verlässlichkeit und maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem Niveau.

Ob Luxusfahrzeuge, Yachten, Flugzeuge, Medizintechnik oder erneuerbare Energien - die Garcia Signature AG begleitet ihre Kundinnen und Kunden dort, wo klassische Banken oft an ihre Grenzen stoßen. Besonders gefragt waren im abgelaufenen Jahr individuelle Leasingmodelle für High-End-Assets sowie innovative Finanzierungen im Healthcare- und Aesthetics-Segment.

"Unsere Stärke liegt darin, zuzuhören und Lösungen zu entwickeln, die wirklich passen", erklärt Mag.a Nadja Garcia, Vorstandsvorsitzende der Garcia Signature AG. "Wir verstehen uns nicht als anonyme Finanzinstitution, sondern als langfristiger Partner, der Verantwortung übernimmt."

Auch international konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Neue Partnerschaften mit renommierten Marken aus den Bereichen Mobilität, Aviation und Medizintechnik sowie der Ausbau des internationalen Netzwerks sorgten für weiteres Wachstum. Parallel dazu wurde der Premium-Service weiter ausgebaut - inklusive 24/7-Erreichbarkeit und weltweiter Vor-Ort-Unterstützung innerhalb kürzester Zeit.

Für frischen Wind sorgt zudem die nächste Generation: Philipp Garcia, 20 Jahre jung und bereits Vorstandsmitglied, bringt neue Impulse in Digitalisierung, internationale Expansion und moderne Kundenansprache. "Luxus bedeutet heute vor allem Zeit, Sicherheit und Verlässlichkeit", so Garcia. "Unsere Aufgabe ist es, Prozesse so effizient zu gestalten, dass sich unsere Kunden um nichts kümmern müssen."

Die Zahlen unterstreichen den Erfolg: Ein stabiles, nachhaltiges Wachstum, steigende Nachfrage im internationalen Umfeld und ein weiter wachsendes Team sprechen für sich. Gleichzeitig bleibt die Garcia Signature AG ihren Werten treu - Handschlagqualität, absolute Diskretion und persönliche Betreuung stehen weiterhin im Mittelpunkt.

Mit dieser klaren Positionierung und einem starken Team im Rücken blickt die Garcia Signature AG optimistisch in die Zukunft. Oder wie es intern heißt: Exzellenz ist kein Ziel - sie ist der Standard.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Garcia Signature AG

Frau Sabine Glasner

Wipplingerstraße 25

1010 Wien

Österreich

fon ..: +43720817301

web ..: https://www.garcia.co.at/

email : sabine.glasner@garcia.co.at

Die Garcia Signature AG steht seit vielen Jahren für Exzellenz, Verlässlichkeit und individuelle Beratung im Bereich exklusiver Finanzierungen.

Unter der Leitung von Mag.? Nadja Garcia vereint das Unternehmen jahrzehntelange Branchenerfahrung in zwei hochspezialisierten Sektoren: exklusive Fahrzeuge und Medizintechnik. Bei der Garcia Signature AG verstehen wir exklusive Beratung nicht als bloßes Versprechen - sondern als gelebten Anspruch. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten zu Recht höchste Standards in jeder Phase der Zusammenarbeit

Pressekontakt:

Garcia Signature AG

Frau Sabine Glasner

Wipplingerstraße 25

1010 Wien

fon ..: +43720817301

email : sabine.glasner@garcia.co.at