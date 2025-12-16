Geschenke für Buchliebhaber

Möchten Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten mit einem schönen Buch eine Freude machen? Wenn das der Fall ist, sind die folgenden Buchtipps genau richtig. Sie bieten Unterhaltung auf der ganzen Linie.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

Oma Frieda rockt das Altersheim

Einfach abgeschoben?

Mit 76 Jahren wird Oma Frieda, nachdem sie in ihrer Küche einen Schwelbrand auslöste, von Tochter Iris kurzerhand ins Altersheim verfrachtet. Nur Enkelsohn Alex scheint noch zu ihr zu halten. Die alte Dame, die sich zuerst gar nicht so recht einleben mag, bringt durch ihre außergewöhnlichen Ideen bald frischen Wind ins Seniorenheim. Sie beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dabei geht es allerdings nicht ohne Pannen und Turbulenzen ab. Eine Geschichte, die Leser aller Altersgruppen zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen soll.

ISBN-13: 978-3758329876

Petermanns Chaos

Das Leben des pedantischen Buchhalters Wilhelm Petermann gerät aus den Fugen, als seine chaotische jüngere Schwester mit ihren drei kleinen Kindern, Hund und Katze in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung auftaucht. Lydia, das verwöhnte Nesthäkchen der Familie, ist vor Eheproblemen weggelaufen und bürdet Wilhelm ihren Nachwuchs auf, während sie sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe macht. Natürlich leiden auch die Nachbarn unter dem Lärm und der Unruhe im Haus und reagieren verärgert.

ISBN-13:? 978-3743142060

Sinfonie der Herzen (Alles wird gut ..., Band 5)

Wohl dem, der wahre Freunde hat, die immer zu ihm stehen und für ihn da sind. Christine, Oliver, Lydia und Jutta haben erst beim zweiten Anlauf ihr Glück gefunden und auch nur, weil sich ihre langjährige Freundschaft bewährt hat. Die negativen Einflüsse, denen sie jahrelang ausgesetzt waren, konnten sie unterdessen gemeinsam überwinden. Die Hoffnung auf Zufriedenheit sowie ein glückliches Familienleben gaben sie nie auf, standen sich mit Rat und Tat zur Seite und haben nun ihre Ziele erreicht. Nach dem Chaos der Vergangenheit hat das Schicksal eine ganz besondere Melodie für sie komponiert ~die Sinfonie der Herzen.

ISBN-13:? 978-1983268243

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

"Willkommen zu Hause, Amy" ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat ...

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Ein Freund namens PLUS

Es ist wieder einer der Tage, von denen Hardy wünscht, sie hätten nie begonnen oder wären längst vorbei. Die letzten zwei Unterrichtsstunden Sport und zum Schluss ein Staffellauf... Zu allem Ärger taucht dann auch noch dieser Typ auf. Sitzt plötzlich auf seinem Schreibtisch, grinst Hardy frech an und sagt, er heißt Plus. Plus, was für ein blöder Name, denkt Hardy und will sich wieder in sein Selbstmitleid vergraben. Doch da hat er die Rechnung ohne seinen neuen Freund gemacht. Er weiß, wo Hardys Problem liegt, so dass der immer wieder in Situationen gerät, die ihm den Spott seiner Mitschüler einbringen. Das möchte Plus gern ändern. Und er hat auch schon einen Plan.

ISBN-13:? 978-3926800640

Kunterbunter Lesespaß für Kinder ... und noch vieles mehr

In diesem Buch haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

ISBN-13: 978-3752627534

