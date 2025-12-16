Festplattenvernichtung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH garantiert höchste Sicherheit durch zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH steht für Festplattenvernichtung in Berlin und zertifizierte Datenträgervernichtung - rechtssicher, nachhaltig und zuverlässig für Unternehmen jeder Größe.

Die reibungslose und professionelle Festplattenvernichtung in Berlin ist heute ein zentraler Aspekt einer echten IT-Sicherheitsstrategie. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Berlin

durchgängig auditfähige, dokumentierte Konzepte für die sichere und rechtskonforme Datenträgervernichtung in Berlin.

Jede Festplatte, die aus Unternehmen, Behörden oder öffentlichen Einrichtungen entfernt wird, kann sensible Daten enthalten - ob Kundendaten, Forschungsresultate oder Dienstleistungsverträge. Daher ist die zertifizierte Festplattenvernichtung in Berlin ein unverzichtbarer Schritt, um Informationslecks und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. ProCoReX Europe GmbH setzt ausschließlich auf Verfahren nach DIN 66399, bei der jede physische Vernichtung transparent dokumentiert und mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt wird.

Im Rahmen der Datenträgervernichtung in Berlin sorgt ProCoReX Europe GmbH für maximale Sicherheit auf jedem Level: Angefangen von der unverzüglichen, gesicherten Abholung der Festplatten über die sorgfältige Kontrolle der Verwahrwege bis hin zur definitiven physischen Zerstörung des Datenträgers. Das finale Vernichtungszertifikat dient Unternehmen als Nachweis für externe Prüfungen, interne Audits oder Datenschutzanfragen.

Doch ProCoReX denkt weiter - nach der Festplattenvernichtung in Berlin werden alle recycle baren Materialien sortenrein getrennt und dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt. Schadstoffe werden dabei gesetzeskonform entsorgt, sodass nicht nur Daten, sondern auch Umwelt und Ressourcen geschützt werden.

Mit flexiblen Terminen, persönlicher Beratung und lückenloser Nachweisdokumentation macht ProCoReX Europe GmbH die zertifizierte Festplattenvernichtung in Berlin und die professionelle Datenträgervernichtung zu einem Standardprozess, auf den Unternehmen langfristig bauen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-b...

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-b...

email : info@procorex.de