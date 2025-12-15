hotelimpulse.at: Tägliche Serviceinhalte für geprüfte Hotelinnovationen in Österreich

Führende Plattform für getestete Hotelinnovationen: hotelimpulse.at liefert jetzt täglich statt wöchentlich Serviceinhalte - genutzt von über 10.000 Hotel-Entscheidern.

Mit hotelimpulse.at steht Österreichs Hotellerie die führende Plattform für getestete und empfohlene Hotelinnovationen zur Verfügung - ab sofort mit täglichen Serviceinhalten statt bisher wöchentlich.

Für Hotel-Führungskräfte mit Entscheidungskompetenz steigt der Bedarf an schneller Orientierung, praxistauglichen Lösungen und verlässlicher Einordnung von Innovationen kontinuierlich. Die Service-Hotline und das Fachportal (hotelimpulse.at) wird regelmäßig von über 10.000 Hotel-Entscheidern genutzt und setzt genau hier an: Innovationen werden getestet und die Ergebnisse und Inhalte werden kompakt, relevant und umsetzungsnah aufbereitet, damit Investitions- und Innovationsentscheidungen im laufenden Hotelbetrieb leichter und sicherer getroffen werden können. Mit der Umstellung von wöchentlich auf täglich intensiviert hotelimpulse dieses Serviceversprechen deutlich.

Im Zentrum des Angebots steht das Testen und Empfehlen von Hotelinnovationen: Produkte, Services und Lösungen für den Hotelbetrieb werden praxisnah geprüft, bewertet und als konkrete Entscheidungshilfe veröffentlicht. Ein wichtiger Vorteil für Hotels: Alle getesteten und empfohlenen Produkte werden kostenfrei (zumindest im ersten Schritt) und unverbindlich bereitgestellt, damit Betriebe Innovationen ohne Risiko kennenlernen und im eigenen Kontext einschätzen können.

Zusätzlich stärkt ein Expertenbeirat die Qualität der Testergebnisse und Inhalte. Er unterstützt bei der Auswahl relevanter Themen, bringt operative Praxiserfahrung ein und sorgt für eine fundierte Einordnung, damit Hotels nicht nur Trends sehen, sondern deren Nutzen realistisch bewerten können.

Tagesaktuelle Serviceinhalte für Hotels: https://www.hotelimpulse.at/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

neukunden.at GmbH / hotelimpulse

Herr Reinhard Neudorfer

Grabenstraße 90c

8010 Graz

Österreich

fon ..: +4366488605939

web ..: https://www.hotelimpulse.at

email : innovationen@hotelimpulse.at

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unser Fachportal (www.hotelimpulse.at) auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

