Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee - So Wunderbar

Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee - So WunderbarPressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-12-15 14:15.
Schön ist es auf der Welt zu sein
Ein liebevoller Feelgood-Song über die Schönheit des Lebens
Mit "So Wunderbar" präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee einen warmherzigen, positiv strahlenden Deutsch-Pop-/Schlager-Titel, der das Leben feiert - zart im Einstieg, groß im Gefühl, eingängig im Refrain. Der Song lädt dazu ein, einen Moment innezuhalten, durchzuatmen und zu spüren, wie viel Schönheit in den kleinen Augenblicken des Alltags steckt.
Mit sanftem Beginn, positiver Botschaft, eingängigem Refrain
("Oh, dieses Leben, so wunderbar") und kleinen Vocal-Breaks ("mmmmmhh") lädt der Titel zum Durchatmen, Mitfühlen und Mittanzen ein. Erscheint bei Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group, LC 00811) - perfekt für Feelgood-, Familien- und Morgen-Formate.
Songtitel: So Wunderbar
Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
VÖ-Datum: 12.12.2025
Label: Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group)
Label Code: LC 00811
Katalog-Nr.: GABR 005
EAN/UPC/ICPN 4099496009570
Text und Musik: Salvatore Battiato
Pressekontakt / Booking:
Big Jam Music & Media Group
CEO Salvatore Battiato
E-Mail: sally2407@me.com
Telefon: +49-152-06666238
Website: www.big-jam.com
Quelle: Big Jam Music
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 - 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 - 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de