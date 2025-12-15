Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee - So Wunderbar

Schön ist es auf der Welt zu sein

Ein liebevoller Feelgood-Song über die Schönheit des Lebens

Mit "So Wunderbar" präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee einen warmherzigen, positiv strahlenden Deutsch-Pop-/Schlager-Titel, der das Leben feiert - zart im Einstieg, groß im Gefühl, eingängig im Refrain. Der Song lädt dazu ein, einen Moment innezuhalten, durchzuatmen und zu spüren, wie viel Schönheit in den kleinen Augenblicken des Alltags steckt.

Mit sanftem Beginn, positiver Botschaft, eingängigem Refrain

("Oh, dieses Leben, so wunderbar") und kleinen Vocal-Breaks ("mmmmmhh") lädt der Titel zum Durchatmen, Mitfühlen und Mittanzen ein. Erscheint bei Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group, LC 00811) - perfekt für Feelgood-, Familien- und Morgen-Formate.

Songtitel: So Wunderbar

Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee

VÖ-Datum: 12.12.2025

Label: Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group)

Label Code: LC 00811

Katalog-Nr.: GABR 005

EAN/UPC/ICPN 4099496009570

Text und Musik: Salvatore Battiato

Pressekontakt / Booking:

Big Jam Music & Media Group

CEO Salvatore Battiato

E-Mail: sally2407@me.com

Telefon: +49-152-06666238

Website: www.big-jam.com

Quelle: Big Jam Music

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

