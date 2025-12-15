Mit COSIMA 2026 bringt DOCUFY die Technische Dokumentation auf ein neues Effizienzniveau

Das neue COSIMA 2026, ein KI-gestütztes XML-Redaktionssystem, erleichtert die Erstellung, Pflege und Publikation Technischer Dokumentation deutlich.

Die Docufy GmbH präsentiert mit COSIMA 2026 die nächste Generation ihres etablierten Redaktionssystems für Technische Dokumentation. Die neue Version wurde konsequent darauf ausgerichtet, Dokumentationsprozesse zu vereinfachen, Fachabteilungen zu entlasten und die Zusammenarbeit im Unternehmen zu verbessern.

Technische Dokumentation ist ein zentraler Bestandteil moderner Produktionsprozesse, gleichzeitig jedoch häufig komplex und zeitintensiv. Inhalte müssen aus verschiedenen Quellen zusammengeführt, geprüft und aktuell gehalten werden - eine Aufgabe, die in Unternehmen auch Personen betreffen kann, die nur gelegentlich mit Dokumentation zu tun haben. COSIMA 2026 begegnet diesen Herausforderungen mit optimierten Funktionen, intelligenter Unterstützung und einer deutlich vereinfachten Bedienbarkeit.

So ist ein wesentlicher Meilenstein der neue Web-Client COSIMA NXT, der es Mitarbeitenden ermöglicht, Inhalte direkt und intuitiv im Browser zu erfassen - ohne Installation, ohne lange Einarbeitung. Damit öffnet DOCUFY bewusst den Dokumentationsprozess für mehr Beteiligte und sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Fachexperten und technischen Teams. Gleichzeitig erleichtert die neue smarte Suche die Wiederverwendung von Inhalten erheblich. Die neue Suchfunktion erkennt nicht nur identische Begriffe, sondern auch inhaltlich ähnliche Textpassagen. So lassen sich vorhandene Bausteine schneller finden und mehrfach nutzen, was redundante Inhalte vermeidet, die Konsistenz in der gesamten Dokumentation stärkt und nebenbei Übersetzungskosten spart.

KI-Unterstützung dort, wo sie sinnvoll ist

Einen weiteren Effizienzschub liefert der gezielte Einsatz Künstlicher Intelligenz. COSIMA 2026 unterstützt bei der Formulierung und Überarbeitung technischer Inhalte, berücksichtigt interne Schreibregeln und hilft dabei, bereits vorhandene Anweisungen oder Warnhinweise wiederzufinden. Das spart Zeit und führt zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen bereits im ersten Entwurf.

Gleichzeitig rückt DOCUFY das Thema Barrierefreiheit stärker in den Fokus: Online-Dokumentationen können nun einfacher barrierefrei aufbereitet werden, indem Medien mit Alternativtexten versehen und Inhalte strukturierter zugänglich gemacht werden. Für Unternehmen, die zunehmend digitale Informationsangebote bereitstellen, ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen und inklusiven Produktkommunikation.

Neben diesen zentralen Neuerungen hat DOCUFY zahlreiche Verbesserungen im Hintergrund umgesetzt: Eine skalierbare Formatgenerierung ermöglicht das gleichzeitige Publizieren großer Inhaltsmengen, während erweiterte Schnittstellen die Automatisierung bestehender Prozesse erleichtern. Optimierungen im Illustrations-Workflow sorgen zudem für einen noch reibungsloseren Übergang zwischen technischer Dokumentation und grafischer Umsetzung.

"Mit COSIMA 2026 setzen wir einen klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, intelligente Unterstützung und Zukunftssicherheit", erklärt Nadine Prill, Geschäftsführerin der DOCUFY GmbH. "Unsere Kunden stehen unter enormem Effizienzdruck. Sie benötigen Werkzeuge, die Komplexität reduzieren, Fachwissen im Unternehmen besser nutzbar machen und gleichzeitig höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Genau hier setzt COSIMA 2026 an - als leistungsstarkes, flexibles und intelligentes Redaktionssystem, das den Dokumentationsprozess nachhaltig vereinfacht."

Weitere Informationen unter www.docufy.de .

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Soft-wareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifi-schen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.??

