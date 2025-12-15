Neue Website von Innovations-Experte Stefan Leuthold geht online

Hettlingen - Die neue Website von Stefan B. Leuthold ist online und bietet Innovatoren, Unternehmern und Investoren einen zentralen Zugang zu seinen Thesen, Publikationen und Beratungsangeboten.

Hettlingen, 10. Dezember 2025 - Mit dem heutigen Tag ist die neue Website von Stefan B. Leuthold, Ingenieur, Gründer und Autor des Fachbuches _"Die vier Dimensionen der Innovation"_, offiziell online. Die digitale Präsenz bietet Innovatoren, Unternehmern und Investoren erstmals einen zentralen Zugang zu seinen Thesen, Publikationen und Beratungsangeboten.

Die Webseite vereint Hintergrundwissen, praxisnahe Tools und aktuelle Beiträge rund um das Thema Innovation im europäischen Kontext. Sie richtet sich an Gründer, KMU, MedTech-Unternehmen sowie Förderinstitutionen, die Orientierung im Innovationsprozess suchen. Besucher finden neben Informationen und Anschauungsmaterialien Einblicke in Leutholds Buch, das 2025 im YessYess Verlag erschienen ist.

"Eine Erfindung ist keine Innovation - erst der Markterfolg macht den Unterschied. Genau diese Klarheit möchte ich über meine Website vermitteln", erklärt Stefan Leuthold. "Sie soll nicht nur eine digitale Visitenkarte sein, sondern ein Arbeitsraum, in dem Gedanken geschärft und Diskussionen über eine eigenständige europäische Innovationskultur geführt werden."

Die neue Plattform unterstreicht Leutholds Position als Thought Leader im europäischen Innovationsdiskurs. Mit langjähriger Erfahrung als Ingenieur, Unternehmer und Coach bietet er eine seltene Verbindung von Praxisnähe und analytischer Schärfe. Seine Beiträge richten sich an ein Fachpublikum, das über Buzzwords hinaus Orientierung und handlungsnahe Unterstützung sucht.

Die Website ist ab sofort unter https://stefan-b-leuthold.com/ erreichbar.

Kontakt für Medienanfragen:

Stefan B. Leuthold

E-Mail: info@consult-x.ch

