Der notwendig gewordene Abschied vom ideologischen Konzept des platonischen Idealismus

Eine wesentliche Voraussetzung für die Rückkehr des Menschen zu einem gesunden biologischen Denken und Handeln ist der bewusste Abschied vom ideologischen Konzept des sogenannten Idealismus, der heute eine erhebliche Gefahr für alle Menschen geworden ist.

Der griechische Philosoph Plato war der Vater des idealistischen Konzeptes, wobei er von der Existenz von reinen göttlichen Ideen ausging, die auch allen weltlichen Erscheinungen auf der Erde zugrunde liegen. Da jedoch die irdischen Umsetzungen dieser göttlichen Ideen in der Regel unvollkommen und fehlerhaft sind, kann und muss sich der Mensch laut Plato den reinen göttlichen Ideen immer weiter annähern, um selbst so rein und so vollkommen wie nur möglich zu werden und sich schließlich auf eine perfekte Weise organisieren zu können.

Die vollständige Abhandlung finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://www.die-verwandlung-der-standeskultur.de/Artikel/artikel.html#Ab...

Sachbuchautor für Anthropologie, Kulturgeschichte und Philosophie

Wolfgang Hauke

Holzbachtal 200

75334 Straubenhardt

Tel. 015731107697

https://www.die-verwandlung-der-standeskultur.de/