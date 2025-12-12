Neue Website "bibelantwort.de" bietet anonym beantwortete Bibelfragen für alle Interessierten

Die neue Website bibelantwort.de ermöglicht es Christen, anonym biblische Fragen zu stellen und fundierte Antworten zu erhalten.

Neue Plattform "bibelantwort.de" bietet Christen anonymen Zugang zu biblischer Hilfe und seelsorgerlicher Orientierung Immer mehr Menschen haben Fragen zu Glauben, Bibel und Lebensführung, trauen sich jedoch nicht, diese im persönlichen Umfeld zu stellen. Aus diesem Grund hat der Dolle-Verlag aus Steyerberg eine neue Online-Plattform entwickelt: bibelantwort.de.

Hier können Besucher anonym jede Frage zur Bibel, zum Glauben oder zu persönlichen Sorgen stellen - und erhalten eine fundierte, biblische Antwort, die sich allein am Wort Gottes orientiert.

Herausgeber Heinrich Dolle, der seit vielen Jahren christliche Literatur veröffentlicht, sieht einen wachsenden Bedarf nach klarer, verständlicher und bibeltreuer Auslegung. "Viele Menschen suchen Orientierung, doch oft fehlen ihnen Ansprechpartner. Auf bibelantwort.de soll jeder eine Stimme haben - ohne Angst, ohne Scham und ohne Hürden", erklärt Dolle.

Die Besonderheit der Plattform:

Fragen werden nicht öffentlich sichtbar, sondern ausschließlich intern verarbeitet. Jede Antwort wird auf Grundlage der Heiligen Schrift gegeben - ohne psychologische Deutungen, ohne moderne Trendtheologie, sondern rein bibeltreu und reformatorisch geprägt.

Die Antworten orientieren sich am Verständnis der historischen Luther-Bibel und an der jahrhundertealten Auslegungstradition, die auch die Luther-Studienbibel des Verlags prägt.

Mit diesem neuen Angebot möchte der Dolle-Verlag einen Beitrag zur geistlichen Stärkung und biblischen Klarheit leisten. Viele Christen leben heute in einer Zeit großer Unsicherheit, sowohl gesellschaftlich als auch persönlich. Fragen nach Leid, Schuld, Beziehungen, Erziehung, Ethik und Gottes Führung bewegen Menschen aller Altersgruppen.

Auf bibelantwort.de erhalten sie eine Möglichkeit, diese Fragen offen zu stellen und eine Antwort aus Gottes Wort zu bekommen - unabhängig von Gemeindezugehörigkeit oder persönlichem Hintergrund.

Das Angebot ist vollständig kostenfrei. Nutzer müssen weder Namen noch E-Mail-Adresse angeben.

"Gott sieht das Herz, nicht die Formulare. Deshalb soll jeder Mensch frei fragen dürfen", betont Dolle.

Der Dolle-Verlag lädt Christen, Suchende und Interessierte ein, die Plattform zu nutzen und die eigene Glaubensreise durch klare biblische Orientierung zu vertiefen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine eigene Frage zu stellen, finden sich unter:

www.bibelantwort.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dolle Verlag

Heinrich Dolle

Koppelweg 5

31595 Steyerberg

Deutschland

fon ..: 057641211

web ..: https://bibelantwort.de/

email : dolle@dollevers.de

Über den Dolle-Verlag

Der Dolle-Verlag in Steyerberg veröffentlicht christliche Literatur, Studienbibeln, Andachtswerke und reformatorische Ausgaben. Ziel des Verlages ist es, biblische Inhalte in ihrer ursprünglichen Kraft und Klarheit zugänglich zu machen. Herausgeber Heinrich Dolle widmet sich insbesondere der Bewahrung und Wiederentdeckung historischer Bibeltexte.

