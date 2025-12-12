Der Höhepunkt des Jahres steht an: - dem großen Silvester-Dinner 2025 folgt die Silvester Party

Genussvoll ins neue Jahr - Feinschmeckerbuffet, Tanz und Musik: Silvester-Dinner und Party im Heuboden - Feiern in entspannter Atmosphäre und alle Sorgen loslassen.

Umkirch, 12.12.2025 - In unsicheren Zeiten sind ausgelassene Feiern besonders willkommen

Das Jahresende rückt näher und damit auch die Zeit der Silvesterplanungen. Wer das sicherlich nicht immer ganz einfache Jahr 2025 genussvoll und fröhlich ausklingen lassen willen, darf sich im Heuboden in Umkirch bei Freiburg auf ein festliches Gala-Dinner und ausgelassenen Partyspaß mit großem Feinschmecker-Buffet freuen. Hier, im malerischen Breisgau-Hochschwarzwald, lädt die Heuboden Erlebnisgastronomie wie auch schon in den vergangenen Jahren zu einem unvergesslichen Jahresausklang ein.

Vom Silvester Dinner bis zur Silvester Party: Einfach mal den Moment genießen!

In unsicheren Zeiten wie diesen wächst in den meisten Menschen die Sehnsucht nach einem Hauch Sorglosigkeit, Abwechslung und unbeschwerter Gemeinsamkeit. Wenn das alte Jahr hinter uns liegt und wir dem neuen entgegensehen, bietet der Silvesterabend im Heuboden die perfekte Gelegenheit, das Leben nicht nur zu genießen, sondern auch zu feiern. Die Zutaten? Ein festlich gedeckter Tisch, exquisite Speisen und Getränke, der Klang fröhlicher Stimmen und ein berauschendes Finale auf der Tanzfläche!

Restaurant Landhaus Blum - ausgezeichnete Gastgeber - beste Stimmung

Der glanzvolle Abend könnte beispielsweise im Restaurant Landhaus Blum mit einem liebevoll komponierten Amuse beginnen, dem sich ein fantastisches 4-Gang-Menü anschließt. Die Küche ist für ihre exzellenten Kreationen aus regionalen Produkten und internationalen Akzenten bekannt, die jeden Gang in ein Feuerwerk für die Geschmacksknospen verwandeln. Nach den entspannten Stunden im Restaurant Landhaus Blum geht es zur großen Silvester Party in die Dancing Clubs. Praktisch: Der Eintritt ist im Silvester Dinner gleich inklusive!

Wer lieber nicht mit vollem Magen über die Tanzfläche wirbeln will, kann sich auch für eine andere stimmungsvolle Variante entscheiden: Ob im Musik Stadl, in der Tanz Tenne oder in der Geldemann Bar, in jedem Dancing Club wartet ein üppiges Feinschmecker-Buffet, an dem sich zwischen den Dance-Moves nach Herzenslust bedient werden kann. Für ausreichende Sitzplätze ist natürlich gesorgt.

Mehr als "nur" eine Silvester Party

Ein Blick in die Fotogalerie vergangener Silvesterfeiern zeigt, wie mitreißende Dekorationen, kulinarische Kunstwerke und bestens gelaunte Tanzbegeisterte den Heuboden in eine funkelnde Erlebniswelt verwandeln, in der sich Alltagssorgen einfach auflösen. Das Silvester Dinner im Restaurant Landhaus Blum mit der anschließenden Silvester Party ist somit weit mehr als "nur" ein schöner Abend.

Für die begeisterten Gäste sind die beliebten Events im Heuboden vor allem ein Versprechen, gemeinsam und mit allen Sinnen das Hier und Jetzt zu genießen und die verschiedenen Sorgen einfach auszublenden. Wenn für einige Stunden der Alltag komplett in den Hintergrund tritt, erlebt man unvergessliche Momente, die noch lange nachhallen.

Buchungen sind ab sofort möglich

Übrigens locken bis zum Jahreswechsel im Heuboden bereits zahlreiche Vorab-Highlights: von der Heuboden Wies'n mit Live-Bands über "Viva la Mexiko" bis hin zu "Halloween Madness". Alle kommenden Events finden Interessierte unter "Aktuelle Veranstaltungen" auf der Website. Für das Silvester Dinner und die Silvester Party kann man sich schon jetzt die begehrten Tickets sichern. https://www.heuboden.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de