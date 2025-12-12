Der richtige IT-Partner für KMUs: Warum Managed Services entscheidend sind

Netzarea zeigt: Der richtige IT-Partner macht den Unterschied. Maßgeschneiderte Open Source Lösungen auf deutschen Servern für KMUs - statt teurer Standard-Software.

Viele KMUs haben ein IT-Problem, das sie gar nicht richtig sehen. Die Systeme funktionieren. Ab und zu geht was schief, aber grundsätzlich läuft's. Das Problem: Wenn der IT-Partner nicht passt, wird's schnell teuer.

KMU-Chefs kennen das Dilemma. Entweder zahlen sie für Microsoft und Google - mit hohen Lizenzkosten. Oder sie suchen nach Alternativen und finden IT-Dienstleister, die zwar günstig sind, aber sich nicht wirklich kümmern. Die Systeme passen nicht. Der Support antwortet nicht. Keiner schaut nach der Infrastruktur.

Was sie wirklich brauchen, ist einen IT-Partner, der die komplette Infrastruktur versteht. Nicht Standard-Lösungen aus der Stange. Sondern etwas, das genau zu ihrem Unternehmen passt. Mit schnellem Support. DSGVO-konform. Auf deutschen Servern.

Daniel Bruhn hat Netzarea gegründet, weil er dieses Problem täglich sieht. Für jeden Kunden analysiert er, was gebraucht wird - ob Nextcloud, Mailcow, Mattermost, OpenTalk oder hunderte andere Open Source Lösungen. Er sucht die richtige Kombination für den jeweiligen Betrieb. Dann hostet Netzarea alles auf deutschen Servern und kümmert sich um alles: Server-Überwachung, Backups, Updates, Management. Die Infrastruktur läuft und funktioniert. Der Support antwortet schnell. Dazu kommen Domain-Verwaltung und E-Mail-Hosting mit GOBD-konformer Archivierung.

KMUs mit Netzarea haben dieses Problem nicht mehr. Die Infrastruktur läuft. Der Support ist da. Die Kosten sind planbar. Und die Systeme sind genau auf den Betrieb zugeschnitten.

Für KMUs, die ihre IT nicht als Kostenfaktor sehen wollen, sondern als zuverlässige Grundlage - die Konkurrenz wartet nicht.

Weitere Informationen: www.netzarea.de

Netzarea ist ein Managed Service Provider mit Sitz im Großraum München. Das Unternehmen wurde von Daniel Bruhn gegründet und spezialisiert sich auf maßgeschneiderte Open Source IT-Infrastrukturen für KMUs.

Die Besonderheit: Statt Standard-Lösungen baut Netzarea für jeden Kunden die individuelle Infrastruktur, die passt. Das komplette Management - von Server-Überwachung über Backups bis Support - übernimmt Netzarea. Hosting erfolgt auf deutschen Servern, DSGVO-konform.

Das Portfolio umfasst neben Managed Services auch Domain-Verwaltung und E-Mail-Hosting mit GOBD-konformer Archivierung.

