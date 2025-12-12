Neue Luther-Studienbibel verbindet 1630er Original mit moderner Zugänglichkeit

Die neue Luther-Studienbibel macht die Bibel von 1630 wieder erlebbar. Originaltreu und zugleich verständlich gestaltet, verbindet sie historische Tiefe mit modernem Zugang für heutige Leser.

Steyerberg, Dezember 2025.

Mit der neuen _Luther-Studienbibel_ veröffentlicht der Dolle-Verlag ein außergewöhnliches Werk, das historische Genauigkeit, reformatorische Sprachkraft und moderne Zugänglichkeit miteinander verbindet. Grundlage des Projekts ist eine rund 500 Jahre alte Originalbibel, die Herausgeber Heinrich Dolle auf einem Flohmarkt entdeckte und vollständig übertragen ließ.

Die neue Ausgabe umfasst das komplette Bibelwerk von 1630 in originalgetreuer Abschrift. Gleichzeitig wurde das Werk so gestaltet, dass heutige Leserinnen und Leser den Reichtum der reformatorischen Schriftensprache verständlich und ohne theologische Vorkenntnisse erschließen können.

"Unsere Studienbibel ist keine moderne Umschreibung, sondern eine Rückkehr zu den Quellen", erklärt Herausgeber Heinrich Dolle.

"Wir geben die ursprüngliche Tiefe der Luther-Bibel wieder - und bieten zugleich eine klare Struktur, die das Lesen und Verstehen erleichtert."

Die Luther-Studienbibel umfasst:

Originalnahe Wiedergabe der 1630er Bibelsprache

Kommentierte Struktur mit verständlichen Überschriften

Erklärungen zu schwierigen Begriffen

Reformatorisches Schriftbild

Hochwertige Ausstattung mit über 3.800 Seiten

Das Werk richtet sich an:

Christen, die die Wurzeln der Reformation neu entdecken möchten

Bibelleser, die Wert auf eine schriftgetreue Ausgabe legen

Gemeinden, Hauskreise und theologisch Interessierte

Menschen, die verlässliche geistliche Orientierung suchen

Die Luther-Studienbibel wird erstmals auf der Leipziger Buchmesse 2026 präsentiert (Halle 2, Stand K 104).

Eine englische Ausgabe ist bereits in Vorbereitung, um die reformatorische Botschaft einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Weitere Informationen und Bestellung:

www.dolle-verlag.de/produkt/luther-studienbibel-neuauflage-2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dolle-Verlag

Heinrich Dolle

Koppelweg 5

Steyerberg 31595

Deutschland

fon ..: 057641211

web ..: https://dolle-verlag.de

email : dolle@dollevers.de

Über den Dolle-Verlag

Der Dolle-Verlag in Steyerberg veröffentlicht christliche Literatur, Studienbibeln, Andachtswerke und reformatorische Ausgaben. Ziel des Verlages ist es, biblische Inhalte in ihrer ursprünglichen Kraft und Klarheit zugänglich zu machen. Herausgeber Heinrich Dolle widmet sich insbesondere der Bewahrung und Wiederentdeckung historischer Bibeltexte.

Kontakt:

Dolle-Verlag · Heinrich Dolle

Koppelweg 5, 31595 Steyerberg

E-Mail: dolle@dollevers.de

https://www.dolle-verlag.de

Pressekontakt:

Dolle-Verlag

Heinrich Dolle

Koppelweg 5

Steyerberg 31595

fon ..: 057641211

email : dolle@dollevers.de