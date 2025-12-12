Paartherapie und psychologische Beratung in Norderstedt: Begleitung für Paare und Einzelpersonen

In Norderstedt bietet die Praxis von Cornelia Greiner professionelle Unterstützung für Paare und Einzelpersonen, die sich in einer herausfordernden Lebensphase befinden oder ihre Beziehung aktiv weiterentwickeln möchten. Der systemische Ansatz der Praxis berücksichtigt nicht nur die einzelne Person, sondern auch deren Beziehungsmuster, Alltagssituationen und persönliche Ressourcen. Ziel ist es, die Dynamiken innerhalb einer Partnerschaft oder Familie sichtbar zu machen und konstruktive Wege für ein wertschätzendes Miteinander zu entwickeln.

Das Angebot umfasst unter anderem systemische Paartherapie, psychologische Einzelberatung, Mediation, Familienaufstellungen sowie Gruppenangebote für Frauen. Klient:innen erhalten einen strukturierten Rahmen, um Konflikte, Kommunikationsprobleme, emotionale Distanz oder persönliche Belastungen zu reflektieren und neue Lösungsansätze zu entwickeln. Die Arbeit orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen jedes Paares und jeder Person, ohne starre Modelle oder pauschale Empfehlungen.

Cornelia Greiner begleitet ihre Klient:innen mit fundierter Erfahrung, neutraler Haltung und einem klaren Fokus auf Dialog, Verständnis und die Aktivierung persönlicher Stärken. Dabei stehen Vertraulichkeit und ein respektvoller Umgang miteinander jederzeit im Vordergrund. Die Praxis richtet sich an Menschen in verschiedenen Lebensphasen – etwa in Momenten der Neuorientierung, bei akuten Krisen, vor oder während einer Trennung, oder wenn Paare präventiv an ihrer Beziehung arbeiten möchten.

Neben den therapeutischen Sitzungen bietet die Praxis strukturierte Formate wie moderierte Gespräche, Methoden aus der systemischen Aufstellungsarbeit sowie Impulse, die den Transfer in den Alltag erleichtern. Ein besonderer Fokus liegt darauf, den Beteiligten Raum für eigene Erkenntnisse und Veränderungsprozesse zu geben, sodass nachhaltige Entwicklungen möglich werden.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://paartherapie-greiner.de/

Pressekontakt:

Cornelia Greiner

Praxis für Paartherapie & Coaching

Rugenbarg 106

22848 Norderstedt

Tel.: 040 32 04 19 59

Mobil: 0171 11 69 322

E-Mail: moin@paartherapie-greiner.de