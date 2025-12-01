Die Kapitalbeschaffung mit über 10 Jahren Dauer und ohne zwischenzeitlicher Tilgung - von Dr. jur. H. Werner

Kapitalbeschaffung mit über 10 Jahren Dauer und ohne zwischenzeitlicher Tilgung

Die Kapitalbeschaffung ist über Banken als Kreditinstitute oder über den Kapitalmarkt ohne Banken möglich. Die Kapitalbeschaffung geschieht oft durch Besicherung; z. B. mit Immobilien durch eingetragene Grundschulden und mit einleuchtenden Finanzierungsplänen. Anders als bei einem Börsengang (= Fremdemission ) oder einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren übernimmt das Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung mit einem Private Placement die Platzierung zur Kapitalbeschaffung für Anleger aber selbst. Man spricht deshalb auch von einer "Eigenemission". Die Ansprache der privaten Kapitalgeber bzw. der Privatanleger erfolgt mittels eines Beteiligungsexposés oder eines gesetzlich vorgeschriebenen BaFin- Kapitalmarktprospektes oder bei einer BaFin-freien Kapitalbeschaffung mittels eines Beteiligungs-Exposés. Bei größeren Volumina von ca. Euro 10 Mio. an aufwärts ist ein Emissionsprospekt empfehlenswert, der von der Bankenaufsicht / Abteilung Wertpapieraufsicht genehmigt werden muss. Hierfür ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Frankfurt/Main zuständig. Soweit die gesetzlichen Hürden nicht überschritten werden ( nicht mehr als 20 Privatanleger pro Finanzinstrument ) ist ein förmlicher Beteiligungsverkaufsprospekt nicht erforderlich und es bedarf keiner Genehmigung ( siehe sogen. "Small-Capital-Finanzierung" ).

Hierzu verweisen wir auf unsere Fachbroschüre "Small-Capital-Finanzierung" von dem Finanzjuristen Dr. jur. Horst Siegfried Werner Göttingen, die Sie kostenlos anfordern können.

Kapitalbeschaffung für Unternehmen zur Investition - Die Beschaffung von Beteiligungs-Kapital für den Mittelstand und für KMU´s

Die Privatplatzierung bzw. das Private Placement am Kapitalmarkt geschieht meioder private Kleinanlegerkreise angesprochen werden. Mit einem Fact-Sheet oder einem kleinen Beteiligungs-Exposé erreicht man die Aufmerksamkeit von Beteiligungsgesellschaften, Family-Offices, Business Angeln, Venture Capital Gesellschaften oder Private Equity Unternehmen.

Das Unternehmen genießt absolute Freiheit bei der Akquisition des Kapitals. Unabhängig von Dritten bestimmt es selbständig, wann und wie es tätig wird, auf welche Weise das Kapital eingeworben wird und mit wem es in Verhandlung tritt - die Kapitalstrategie ist überaus vielseitig, sie kann mehrgleisig erfolgen und kann jederzeit an die Bedürfnisse bzw. an die Interessen des Unternehmens angepasst werden. Es herrscht bei einem Private Placement eine viel größere Angebots- und Abschlußflexibilität als bei der Finanzierung über Bankkredite.

Wenn die Tilgung erst endfällig zu zahlen ist, erspart das Liquidität und steht für andere Zwecke, Käufe etc. zur Verfügung. Die Tilgungsrate bezieht sich auf den Anteil der monatlichen Kreditrate, der zur Tilgung des Darlehens verwendet wird. Während der tilgungsfreien Jahre müssen lediglich Zinsen auf das ausstehende Darlehen gezahlt werden.

Tilgungsfreie Jahre können in jeder Finanzierung und insbesondere in einer Immobilienfinanzierung insoweit hilfreich sein, da sie den finanziellen Spielraum für andere Dinge, wie Gartenarbeiten oder den Kauf von Einrichtungsgegenständen, erhöhen. Es kann jedoch auch dazu führen, dass die Gesamtkosten des Kredits aufgrund höherer Zinsen am Ende höher ausfallen.

Wie viele tilgungsfreie Jahre man in einer Immobilienfinanzierung erhält, hängt von den Konditionen des Kreditgebers und dem persönlichen Bedarf ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass tilgungsfreie Jahre die Dauer der Kreditlaufzeit verlängern und dass am Ende des Kredits dann eine Tilgungssumme auf einmal gezahlt werden muss, um das Darlehen vollständig zurückzuzahlen.

Der Einfluss der tilgungsfreien Jahre auf den effektiven Zinssatz ist bei dem Kreditgeber zu erfragen. Der effektive Zinssatz berechnet sich aus allen anfallenden Kosten und Gebühren eines Kredits, inklusive der Tilgung und Zinsen. Je länger die Tilgungsfreiheit, desto höher werden die Zinsen und damit auch der effektive Zinssatz. Dies liegt daran, dass der Kreditnehmer während der tilgungsfreien Jahre keine Tilgung leistet, aber dennoch Zinsen auf das ausstehende Kapital zahlen muss. Die Tilgungsfreiheit kann daher eine kostspielige Angelegenheit sein, insbesondere bei längeren Laufzeiten.

Das Spektrum anzubietender Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen einer privaten Kapitalbeschaffung am Kapitalmarkt ist sehr viel breiter und interessanter als eine Wertpapieremission über die Börse oder bei einer Bank und deckt den gesamten Bereich mezzaniner Finanzinstrumente ab. Insbesondere können am außerbörslichen Kapitalmarkt wertpapierlose – und damit kostengünstigere – Vermögensanlagen als stimmrechtslose Beteiligungen (zum Teil mit erheblichen Steuervorteilen für Unternehmen und Anleger) angeboten und vertrieben oder beschafft werden. Die Beteiligung wird nach außen nicht mit der Ausgabe eines Wertpapiers dokumentiert, sondern lediglich in ein Beteiligungsregister mit den Namen der Kapitalgeber eingetragen ( z.B. Genussrechtsregister ). Derartige Beteiligungen können von Finanzdienstleistern im Wege der Direktplatzierung durch Mailings, über Anzeigenkampagnen im Online- und Offline-Bereich ( Printmedien ) oder mit der Unterstützung durch vermittelnde Finanzdienstleister und freie Finanzvertriebe. Dabei können institutionelle Investoren, private Großinvestoren eistern verkauft und vermittelt werden, soweit sie dazu die entsprechende Erlaubnis nach der Gewerbeordnung ( § 34 f GewO )haben.