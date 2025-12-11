International School of Hamburg erhält die Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber"

EUPD Research würdigt ganzheitliches Gesundheitsmanagement an der International School of Hamburg

Die International School of Hamburg (ISH), Deutschlands erste internationale Schule und eine führende Bildungseinrichtung seit 1957, wurde von EUPD Research mit dem renommierten "Gesunder Arbeitgeber"-Siegel ausgezeichnet. Diese Zertifizierung würdigt Organisationen, die sich in besonderem Maße für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die langfristige Unterstützung ihrer Mitarbeitenden engagieren.

EUPD Research bewertet Unternehmen anhand des Corporate Health Evaluation Standards (CHES), eines unabhängigen Qualitätsstandards. So wird geprüft, wie effektiv Organisationen Strukturen, Strategien und Angebote zur Förderung der Mitarbeitendengesundheit etablieren. Die Auszeichnung positioniert die ISH unter den führenden Institutionen, die in ein gesundes, unterstützendes und nachhaltiges Arbeitsumfeld investieren.

Die Zertifizierung erkennt die Fortschritte des umfassenden "I Stay Healthy"-Programms der ISH an, eines zweijährigen Projekts, das von der Techniker Krankenkasse gefördert wird und bis Juli 2026 läuft. Unter der Leitung der Corporate Health & Wellbeing Officer der Schule und gesteuert durch ein Komitee aus Mitarbeitenden, Schulleitung, Vorstandsmitgliedern, Schülern und Eltern verfolgt das Programm einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Die Schwerpunkte liegen auf Ernährung, mentaler Gesundheit (einschließlich digitaler Resilienz) sowie körperlicher Gesundheit.

Durch Workshops, Trainings, Veranstaltungen, Podcasts und bald auch eine zentrale Lernplattform mit Artikeln, Online-Kursen und Community-Ressourcen trägt die Initiative dazu bei, das Wohlbefinden der gesamten ISH-Gemeinschaft zu stärken. Das Wohlbefinden der Schüler*innen steht im Mittelpunkt der Mission der ISH - und die Schule weiß, dass gesunde Schüler*innen gesunde, motivierte Mitarbeitende brauchen.

"Internationale Bildung ist ein hochkompetitives Umfeld und wir möchten sicherstellen, dass die ISH weiterhin die besten Talente weltweit anzieht und hält. Ein starker Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden hilft uns dabei, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeitenden und Schüler*innen wachsen können", sagt Kathrin Hein, Corporate Health & Wellbeing Officer der ISH.

Geschäftsführer Stefan Lang ergänzt: "Bildung verändert sich rasant und Schulen brauchen klare Maßstäbe, die zeigen, dass sie mit den Standards anderer Branchen mithalten können. Als ‚Gesunder Arbeitgeber' anerkannt zu werden, zeigt, dass die ISH nicht nur ein starker Partner für Schüler*innen und Familien ist, sondern auch ein Arbeitsplatz, an dem Mitarbeitende ihre beste Arbeit leisten können."

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, bestätigt: "Durch ihren ganzheitlichen und zukunftsorientierten Ansatz in der Mitarbeitendengesundheit dient die International School of Hamburg als Vorbild für Schulen in ganz Deutschland und darüber hinaus. Ihr Engagement zeigt deutlich, dass gesunde Mitarbeitende entscheidend für exzellente Bildung sind."

Die "Gesunder Arbeitgeber"-Zertifizierung unterstützt Fachkräfte dabei, Unternehmen zu finden, die der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden Priorität einräumen und hebt die ISH als attraktiven Arbeitgeber hervor, der sich der Förderung einer gesunden und starken Gemeinschaft für Mitarbeitende und Schüler gleichermaßen widmet.

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie hier .

Über die International School of Hamburg:

Die International School of Hamburg (ISH) ist eine koedukative Ganztagsschule, die Schüler ab 3 Jahren bis zur 12. Klasse aufnimmt. Sie wurde 1957 als erste internationale Schule in Deutschland gegründet. 2010 zog die Schule auf ihren heutigen Campus im Wohnviertel Altona (Elbvororte), etwa 30 Minuten vom Stadtzentrum Hamburgs entfernt. 2015 wurde der Campus erweitert und modernisiert. Die Schule hat über 780 Schüler aus mehr als 60 Nationen. Sie beschäftigt 114 Lehrkräfte und insgesamt 164 Mitarbeitende, einschließlich Verwaltung und Support-Team. Etwa 30?% der Lehrkräfte sind seit mehr als 10 Jahren an der ISH tätig. Das Kollegium stammt aus 24 Ländern, hauptsächlich aus den USA, Großbritannien und Deutschland.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

