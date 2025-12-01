Scientology-TV erhält internationalen Award für digitale Medienproduktion

Acht Auszeichnungen bei den dotCOMM Awards 2025 für digitale Inhalte

Bei den dotCOMM Awards 2025 erhielt Scientology Media Productions acht Auszeichnungen, darunter fünf Platin-Awards. Das Studio ist für die Produktion des Scientology Networks ("Scientology-TV") verantwortlich, dessen digitale Formate ausgezeichnet wurden.

Die dotCOMM Awards sind ein internationaler Wettbewerb, der digitale Kommunikationsformate, audiovisuelle Inhalte, Webprojekte und Online-Kampagnen würdigt. Verliehen werden sie von der Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP), einem Zusammenschluss erfahrener Branchenexperten, die weltweit mehrere Kreativpreise betreuen.

Die Jury bewertet Einreichungen nach Kriterien wie Innovationsgrad, konzeptioneller Qualität, technischer Umsetzung und Wirkung auf das Publikum. Jedes Jahr gehen Tausende Beiträge aus Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Medienhäusern ein, die in zahlreichen Kategorien ausgezeichnet werden.

Diese acht dotCOMM Awards würdigen Exzellenz in mehreren Programmen und Kategorien:

Gewinner des Platin-Awards:

Voices for Humanity: Marshall Faulk | Video – Soziale Anliegen

Voices for Humanity: Ladislas Nkundabanyanga | Video – Soziale Anliegen

TV-Werbung: "Die Frage" | Kurzvideo

TV-Werbung: "Die Frage" | Kreativität – Regie

Meet a Scientologist: Iccio und Michele Leonelli | Video – Mode & Lifestyle

Gewinner des Gold-Awards:

Meet a Scientologist: Die Chengs | Video – Lebensmittel & Getränke

Destination: Scientology, Columbus | Video – Kultur

Destination: Scientology, Denver | Video – Kultur

Scientology Network in Los Angeles

Das Scientology Network wurde am 12. März 2018 von David Miscavige, dem kirchlichen Leiter der Scientology-Religion, ins Leben gerufen und sendet seither rund um die Uhr weltweit in 17 Sprachen. Die Programme führen durch sechs Kontinente, geben Einblicke in den Alltag von Scientologen, zeigen die globale Organisation der Kirche sowie deren soziale Initiativen – ergänzt durch Dokumentarfilme unabhängiger Filmemacher, die sich gesellschaftlichen Herausforderungen widmen.

Die Produktionen des Networks wurden bislang mit über 125 Medien- und Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Telly Awards, Communitas Awards und Hermes Creative Awards.

Empfangbar ist das Network über DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse, sowie weltweit auf scientology.tv, über mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV. Produziert und ausgestrahlt wird es von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles.