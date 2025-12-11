Alle Joar zur Weihnachtszeit - der Weihnachtsschlager von Tom Stern

Es weihnachtet auch in Austria

Tom Stern schenkt uns ein neues und doch traditionelles Weihnachtslied, berührend und voller Wärme.

Mit seiner neuen Single "Alle Joar zur Weihnachtszeit" bringt Tom Stern ein besonderes Weihnachtslied in die Radiolandschaft, im österreichischen Dialekt, liebevoll arrangiert und ganz in der Tradition der großen Klassiker, die seit Generationen in den Wohnzimmern erklingen.

Ein Song wie eine warme Decke: ehrlich, berührend und zeitlos schön. Veröffentlicht wird der Titel über das Label Schlagerhimmel, begleitet von einem stimmungsvollen Lyricvideo auf YouTube, das sofort Weihnachtsstimmung aufkommen lässt.

Ein Lied wie früher und doch ganz neu.

"Alle Joar zur Weihnachtszeit" klingt so, als hätte es schon immer zur festlichen Jahreszeit gehört. Und genau das war auch das Ziel.

Text und Melodie stammen von Peter Bruckner, einem langjährigen Wegbegleiter von Tom Stern. Gemeinsam haben sie ein Lied geschaffen, das nicht modern klingen will, sondern ehrlich und bodenständig, so wie die Weihnachtszeit in vielen Familien gelebt wird.

Der Text malt klare, warme Bilder: Ein Engel fliegt über den Himmel, schaut nach den Kindern, bringt Frieden in die Herzen und begleitet uns alle durch diese besondere Zeit. Der Christbaum steht in voller Pracht, Kinderaugen leuchten, und für einen Moment scheint alles gut zu sein:

"Die Kugeln glitzern und glänzen am Baum"

Gerade diese einfachen, dialektalen Zeilen berühren, weil sie echt sind. Sie erinnern an die stillen Abende mit der Familie, an Kerzenschein und den Duft von Keksen.

Tom Stern, mit Gefühl und Stimme direkt ins Herz

Tom Stern, geboren am 13. November 1953 in Wien, ist seit vielen Jahren eine feste Größe im deutschsprachigen Schlager.

Seine Stimme ist warm, getragen von Erfahrung und Gefühl und genau das macht auch diese neue Weihnachts-Single so besonders.

Tom Stern ist ein Künstler, der sich immer wieder neu erfindet und dennoch seinem Stil treu bleibt. Mit Liedern über Liebe, Nähe und Sehnsucht hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut und "Alle Jahr zur Weihnachtszeit" ist wie ein weiteres Puzzlestück in diesem großen, emotionalen Repertoire.

Abseits der Bühne ist Stern ein leidenschaftlicher Turniertennisspieler und Pferdeliebhaber, Eigenschaften, die seine Erdung und Bodenständigkeit widerspiegeln. Seine Liebe zur Natur und zu traditionellen Werten fließt spürbar in seine Musik ein, vor allem bei einem Lied wie diesem.

Ein Song für große und kleine Herzen

Weihnachtslieder gibt es viel, doch nur wenige schaffen es, eine neue Tradition zu werden. Mit "Alle Jahr zur Weihnachtszeit" gelingt Tom Stern genau das: Ein Lied, das nicht pompös sein muss, um zu wirken. Ein Lied, das Generationen verbindet, vom Kind bis zu den Großeltern.

Der Song eignet sich hervorragend für weihnachtliche Radioprogramme, Themen-Playlists, aber auch für Liveauftritte in der Adventszeit, ob auf Weihnachtsmärkten, in Kirchen oder bei festlichen TV-Sendungen.

Veröffentlichung & Musikvideo:

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. Ein Lyricvideo ist bereits auf YouTube online, ein Musikvideo ist in Planung und wird rechtzeitig vor den Festtagen erscheinen.

Jetzt rein hören und Weihnachtsstimmung spüren

"Alle Jahr zur Weihnachtszeit" ist mehr als nur ein Lied, es ist ein musikalischer Begleiter durch eine Zeit, in der wir alle ein wenig näher zusammenrücken.

Quelle: Schlagerhimmel/ Hannes Marold

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de