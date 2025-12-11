TimeSpin GmbH präsentiert TimeSpin - Das Zeiterfassungs-System mit Würfel Gadget, für die neue Arbeitswelt.

In einer Arbeitswelt, die immer schneller, komplexer und digitaler wird, geht der ursprüngliche Wert der Zeit oft verloren. TimeSpin hat eine Lösung für das Problem.

Bremen, 11.12.2025 - Die TimeSpin GmbH, ein innovatives Unternehmen im Bereich New-Work-Technologien, bringt mit TimeSpin eine neuartige Lösung für Zeiterfassung, Fokusarbeit und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) auf den Markt. TimeSpin kombiniert physische Interaktion, intuitive Software und digitale Analyse, um Zeit Erfassung endlich einfach, sinnvoll und gesundheitsfördernd zu gestalten und löst dabei traditionelle Vertrauensarbeitszeit durch bewusstes Zeit-Self-Management ab.

Gamification Elemente wie der Würfel und Software-Elemente selbst helfen aus der lieblosen Pflicht der Zeit Erfassung eine wertvolle Kür zu machen mit Mehrwert für Mitarbeiter und Führungskraft.

Was ist TimeSpin - und wofür wurde es entwickelt?

TimeSpin ist ein hardwaregestütztes Zeiterfassungssystem in Form eines Würfels, das Zeiten durch einfache physische Interaktion erfasst. Jede Seite des Würfels steht für ein Projekt, eine Aufgabe oder eine Kategorie. Wird der Würfel auf eine Seite gedreht, beginnt automatisch die Zeitmessung. Das Ergebnis ist eine nahtlose, lückenlose und intuitive Zeiterfassung - ganz ohne Mausklicks, Excel-Tabellen oder komplizierte Software.

Diese physische Komponente schafft ein neues Zeitritual:

Der Mensch nimmt Zeit körperlich wahr, steigert seinen Fokus und verbessert gleichzeitig sein Selbstmanagement. TimeSpin digitalisiert dieses Ritual nahtlos und macht es mess- und analysierbar.

Funktionen, die Zeitmanagement neu definieren

TimeSpin verbindet innovative Hardware mit einer leistungsfähigen Software-Plattform und bietet:

- Intuitive Zeiterfassung durch Würfeldreh

Einfach den Würfel drehen - und TimeSpin beginnt automatisch mit der Zeiterfassung.

-Unbegrenzte Projekte & Aufgaben

Seiten können individuell belegt, beliebig erweitert und angepasst werden.

- Zwei Betriebsmodi

Live-Modus: Direkte Bearbeitung, Kommentierung, Anhänge und Tags während der Zeiterfassung.

Offline-Modus: Erfassung direkt am Würfel, lokale Speicherung und Synchronisation per Bluetooth bei Verbindung zur App oder Cloud.

- Analyse, Erinnerungen & Dashboards

Automatische Auswertung aller Zeitdaten sowie Erinnerungen für Fokus-Sessions, Pausen und Gesundheitstipps.

- Integrationen & Apps

Synchronisation mit Projekt- und Task-Management-Tools, Exportfunktionen und personalisierte Dashboards.

- Hardware-Spezifikationen

• 2 * AA Batterien

• Größe: 7 × 7 cm

• Hochwertiger Kunststoff

• Bluetooth-Konnektivität

• Offline-Speicher für lückenlose Erfassung auch ohne Netz

Wer nutzt TimeSpin - und warum?

TimeSpin spricht eine breite Zielgruppe an:

• Führungskräfte - bessere Transparenz ohne Mikromanagement

• HR & Projektleiter - klare Datenbasis für Ressourcen- und Kapazitätsplanung

• CFOs & Controller - zuverlässige Zeiten ohne manuelle Nacharbeit

• Freelancer & Consultants - einfache Zeiterfassung sofort einsatzbereit

• Kreativ-, Software- und Entwicklungsteams - Fokusarbeit statt Multitasking

• Kanzleien & Beratungen - präzise Zeit- und Projektabrechnung

• Lehrer & Freiberufler - klare Struktur im Arbeitsalltag

TimeSpin funktioniert sowohl im Einzelgebrauch als auch für Teams und ganze Unternehmen - besonders bei Hybridarbeit, Remote-Work-Setups und verteilten Teams.

TimeSpin als Schlüssel für New Work, Fokusarbeit und Deep Work

In einer Zeit, in der Arbeitswelten hybrider, schneller und komplexer werden, verliert traditionelle Zeiterfassung oft an Bedeutung. TimeSpin stellt folgende New-Work-Prinzipien in den Mittelpunkt:

- Fokus statt Multitasking

Multitasking reduziert nachweislich die Produktivität. TimeSpin hilft durch physische Zeiteingabe, Prioritäten zu setzen und Deep-Work-Phasen bewusst zu erfassen.

- Vertrauen statt Kontrolle

Statt Überwachung setzt TimeSpin auf Selbstverantwortung und Transparenz auf Augenhöhe. Mitarbeitende gestalten ihre Zeiterfassung aktiv - Führungskräfte erhalten verlässliche Daten ohne autoritäre Systeme.

- Pausen- und Gesundheitsmanagement

Das System erinnert an Pausen und fördert gesundes Arbeitsverhalten. Überlastung wird sichtbar - ein entscheidender Mehrwert im betrieblichen Gesundheitsmanagement.

- Verbindung von Körper, Geist und digitaler Welt

TimeSpin gibt Zeit eine greifbare Form und transformiert sie in datenbasierte Insights.

Offline-Tracking: Zeiten erfassen ohne digitale Barrieren

Ein innovatives Alleinstellungsmerkmal von TimeSpin ist das Offline-Tracking: Alle Zeiten werden direkt im Würfel gespeichert, auch ohne Netzwerkverbindung. Erst bei Verbindung zur App oder dem Cloud-Portal werden die Daten synchronisiert. Dadurch eignet sich TimeSpin auch perfekt für:

? Meetings und Workshops

? Vertrauliche oder nicht vernetzte Arbeitsbereiche

? Situationsbezogene Aufgaben ohne digitale Ablenkung

Verantwortlich für diese Pressemeldung

TimeSpin GmbH

Leerkämpe 7

28237 Bremen

Die TimeSpin GmbH mit Sitz in Bremen wurde im Dezember 2022 gegründet. Nach der Corona-Pandemie und dem massiven Anstieg von Remote- und Hybridarbeit wurde klar: Alte Zeiterfassung reicht nicht mehr. Oliver Otto, Gründer von TimeSpin, hatte die Vision, Zeit greifbar zu machen - denn Zeit ist die wertvollste, aber am wenigsten verstandene Ressource.

Seine Idee: ein Produkt, das Produktivität, Fokus und Gesundheit vereint und gleichzeitig ein intuitives Erlebnis schafft. TimeSpin ist das Ergebnis dieser Vision - eine Brücke zwischen analogem Erleben und digitaler Effizienz.

