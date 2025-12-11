Festplatten shreddern in München: ProCoReX ist Ihr Europa-Partner für sicheres Datenträger shreddern

ProCoReX Europe GmbH ist Ihr europaweiter Partner, welcher in München sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern mit umfassendem, transparenten Service und Nachweisga-rantie nach DIN 663

Die Verwaltung sensibler Daten endet nicht mit dem Löschen oder Formatieren. Eine tatsächlich sichere Vernichtung von Datenträgern ist unerlässlich, um Haftungsrisiken und Imageverlust zu vermeiden. In München bietet die ProCoReX Europe GmbH eine umfassende Lösung für das Festplatten shreddern, die auf höchste Standards und lückenlose Dokumentation setzt, als Kom-plettservice für Unternehmen jeder Größe - mit der Besonderheit eines europaweiten Services.

Der Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu vernichtenden Datenträger. Unsere geschulten Teams kümmern sich um eine sichere Abholung direkt bei Ihnen vor Ort, mit verschlossenen Sicherheitsbehältern. Diesen Abholservice bieten wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Lu-xemburg und der Schweiz an. Der geschützte Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsan-lagen stellt sicher, dass Ihre Daten während des gesamten Weges oder der Zwischenlagerung vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Vertraulichkeit Ihrer Informationen zu wahren.

Das Festplatten shreddern in München erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm gilt als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträ-gern und gewährleistet, dass alle Informationen auf Ihren Medien physisch unkenntlich gemacht werden. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist ein entscheidender Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als wichtige Dokumentation für externe Audits sowie in-terne Richtlinien.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Entsor-gungspraktiken. Nach dem Datenträger shreddern in München werden die verbleibenden Materia-lien fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unser Service bietet Ihnen somit nicht nur höchste Datensicherheit, sondern auch einen wertvollen Beitrag zu einer zukunftsfähigen und verantwortungsbewussten Unterneh-mensführung in München und ganz Europa.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

