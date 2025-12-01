Automatisierung der Infrastruktur für nachhaltigen Verkehr: OTIV erhält 9 Millionen Euro

OTIV, das am schnellsten wachsende Technologie-Scale-up in Belgien, das sich auf assistierte, ferngesteuerte und vollständig autonome Fahrtechnologien für den Schienenverkehr spezialisiert hat, gibt heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 9 Millionen Euro unter der Leitung von Miles Ahead bekannt. Die Investition unterstützt OTIV in seiner Mission, die Grundlage für nachhaltigen Verkehr durch intelligente Automatisierung zu schaffen. Die Gelder fließen in die Entwicklung und Kommerzialisierung vollständig autonomer Züge.

OTIV wurde 2020 von Sam De Smet und Niels Van Damme in Gent gegründet und ist laut Deloitte Technology Fast 50 (2025) das am schnellsten wachsende Technologie-Scale-up Belgiens. Das Unternehmen entwickelt sich rasch zu einem führenden Anbieter von Automatisierungstechnologie im Schienenverkehr und bietet eine dreistufige Lösung, um den Bahnbetrieb von assistiertem Fahren über Fernsteuerung bis hin zu vollständiger Autonomie umzustellen. Die modulare Plattform, die Fahrerassistenzsysteme, Fernsteuerungslösungen und vollständig autonome Einsatzmöglichkeiten umfasst, ist auf drei Kernmärkte zugeschnitten: Industriebahnen (z. B. Stahlwerke und Chemieanlagen), städtischer Nahverkehr (Straßenbahnnetze) und Hauptstreckennetze für den Güter- und Personenverkehr. OTIV ist in immer mehr Ländern weltweit tätig und arbeitet mit großen Akteuren wie der Deutschen Bahn, der SNCF und ArcelorMittal zusammen, um eine sichere und effiziente Automatisierung von Schienenfahrzeugen in komplexen Umgebungen zu ermöglichen.

OTIV hat das Thema Nachhaltigkeit im Fokus und versteht die Schiene als Grundpfeiler für eine emissionsarme Zukunft im Verkehr: Ein einziger Zug kann bis zu 50 Lkw ersetzen und verursacht dabei neunmal weniger CO?-Emissionen. Damit ist die Verlagerung auf die Schiene ein wichtiger Hebel, um die Klimaziele zu erreichen. Durch die Automatisierung des Bahnbetriebs bekämpft OTIV nicht nur den kritischen Fachkräftemangel im Bereich Fahrpersonal und steigert die Produktivität, sondern erschließt auch das Potenzial für einen 24/7-Betrieb, verbesserte Zuverlässigkeit und reduzierten Energieverbrauch. Die Vision des Unternehmens sieht die Automatisierung nicht als Selbstzweck, sondern als praktischen Katalysator für eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene – ein Schritt, der enorme Vorteile für Städte, Industrie und Umwelt mit sich bringt.

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner täglich in unsere Lösungen setzen“, betonen Sam De Smet und Niels Van Damme, Gründer von OTIV. „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, den Schienenverkehr zum Rückgrat eines nachhaltigen Transportwesens zu machen. Sie ermöglicht es uns, unser Wachstum zu beschleunigen, international zu expandieren und Automatisierungstechnologien weiter voranzutreiben, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.“

„Miles Ahead ist stolz darauf, OTIV dabei zu unterstützen, die Zukunft der Bahnautomatisierung neu zu definieren“, sagte Luc Burgelman, Founding Partner von Miles Ahead. „Das Team hat außergewöhnliche Fähigkeiten bewiesen, Spitzentechnologie in praktische Anwendungen umzusetzen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und bewährten Lösungen, die bereits in wichtigen Märkten eingesetzt werden, ist OTIV perfekt positioniert, um weltweit einen sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Schienenverkehr voranzutreiben.“

Über OTIV

OTIV ist ein in Belgien ansässiges Unternehmen für autonome Fahrzeuge, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Sicherheit und Effizienz von Schienenfahrzeugen zu erhöhen, indem es sie zum autonomen Fahren befähigt. Zu den KI-basierten Lösungen des Unternehmens gehören Assistenzsysteme, Fernsteuerungslösungen und vollständig fahrerlose Systeme. Diese Systeme sind auf verschiedene Anwendungsfälle von Schienenfahrzeugen ausgerichtet, darunter Straßenbahnen und Stadtbahnen, Güterzüge, Industriefahrzeuge und Fernverkehrssysteme. OTIV arbeitet mit weltweit führenden Bahnbetreibern, Industrieunternehmen und Schienenfahrzeugherstellern zusammen. Das Unternehmen wird von Finindus, SHIFT Invest, imec.istart, Pitchdrive, Vlaio, NVIDIA und dem EU-Programm EIT Urban Mobility gefördert. OTIV ist Gewinner des European Start-up Prize for Mobility 2022 und laut Deloitte Technology Fast 50 (2025) das am schnellsten wachsende Technologie-Scale-up Belgiens.

Über Miles Ahead

Miles Ahead ist ein belgischer Frühphasen-Venture-Capital-Fonds und ein Venture Studio, das Gründern von Deep-Tech- und KI-Startups dabei hilft, schneller zu wachsen, indem es ihnen in einem fördernden Umfeld beim Aufbau und der Finanzierung ihres Unternehmens hilft. Miles Ahead wurde von Technologieunternehmern mit dem Ziel gegründet, neuen Tech-Firmen angemessene Finanzmittel sowie Erfahrung und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, damit sie ihr Geschäft auf globaler Ebene ausbauen können. Der Fonds wurde Ende 2022 aufgelegt und verwaltet ein Kapital von 30 Millionen Euro. Darüber hinaus verfügt das Venture Studio von Miles Ahead über ein umfangreiches Netzwerk von Beratern und Unternehmern, die die Portfoliounternehmen in verschiedenen Fachgebieten und Branchen coachen. Der Name ist vom Album von Miles Davis inspiriert. Genau wie großartige Musik entstehen erfolgreiche Unternehmen durch großes individuelles Talent und eine starke Teamchemie.

Über Finindus

Finindus ist eine in Belgien ansässige Risikokapitalgesellschaft, die von ArcelorMittal und der Flämischen Region finanziert wird und mit OCAS, einem weltweit führenden Metallforschungszentrum, verbunden ist. Finindus bietet Frühphasen- und Wachstumsfinanzierungen für innovative Unternehmen, die intelligente und umweltfreundliche Industrietechnologien in den Bereichen Werkstoffe, nachhaltige Fertigung und Industrie 4.0 anbieten.

Finindus arbeitet mit herausragenden Unternehmerteams und gleichgesinnten Investoren zusammen, um nachhaltige industrielle Innovationen zur vollständigen Marktreife zu bringen. Die Investitionen erstrecken sich über ganz Europa, wobei Flandern als Heimatbasis und Sweet Spot dient. Darüber hinaus investiert Finindus weltweit in Technologieunternehmen, deren Kerngeschäft im Fokus seiner Expertise liegt und die mit den strategischen Interessen seiner Aktionäre übereinstimmen.

Über SHIFT

SHIFT Invest wurde 2009 gegründet und ist ein niederländischer Impact-Venture-Capital-Fonds, der in Unternehmer investiert, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel, den Verlust der Artenvielfalt und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen einsetzen. Nachhaltige Mobilität und Logistik sind neben Lebensmittel und Landwirtschaft, grünen Industrien und Energie einer der Investitionsbereiche. SHIFT wird von einem breiten Ökosystem unterstützt, zu dem unter anderem KLM Airlines, NS Dutch Railways, Royal Schiphol Group, Rabobank, der Europäische Investitionsfonds (EIF), Invest-NL und niederländische technische Universitäten gehören.

Die Investitionen zielen darauf ab, eine positive Umweltbilanz und finanzielle Rendite zu erreichen. Im Sommer 2025 startete SHIFT seine vierte Auflage mit einem ersten Abschluss von 92 Millionen Euro und einem Ziel von 150 Millionen Euro.