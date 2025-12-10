PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Gilching (IRW-Press/10.12.2025) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH

2 Grund der Meldung

a) Position/Status Vorstand

b) Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name Hoenle AG

b) LEI 529900C1AQEJPOAZ9I12

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung DE0005157101

b) Art des Geschäfts Kauf

c) Preis(e) Volumen

6,83 EUR 45.426,33 EUR

6,80 EUR 340.000,00 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

6,8035 EUR 385.426,33 EUR

e) Datum des Geschäfts 09.12.2025 UTC+1

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: Hoenle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.com

Website: www.hoenle.com

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

