Klarer Durchblick auf und abseits der Piste – Joachim Puchner ist Markenbotschafter von SONAX

Gramastetten OÖ, Dezember 2025: Wenn es im Wintersport um Präzision, Geschwindigkeit und vor allem um klaren Durchblick geht, ist Joachim Puchner in seinem Element. Der ehemalige Weltcupfahrer und heutige ORF-Experte und Kamerafahrer steht wie kaum ein anderer für Erfahrung, Expertise und Sicherheit auf Eis und Schnee.

Als Markenbotschafter von SONAX, dem Marktführer bei Winterscheibenreinigern, bringt Puchner die Werte des Unternehmens authentisch auf die Piste: Sicherheit, Qualität und Vertrauen. Ob bei seinen Einsätzen als Kamerafahrer im Skiweltcup oder im Straßenverkehr – Puchner weiß, dass Sicht gleich Sicherheit bedeutet. Es sind oft Sekunden, die über eine sichere Fahrt entscheiden. Blindflug vermeiden ist die Devise von Joachim Puchner und dem Unternehmen aus Gramastetten.

Innovative Produkte

SONAX sorgt mit seiner AntiFrost & KlarSicht-Serie Jahr für Jahr für Innovation und Fahrkomfort. 2025/26 überrascht das Unternehmen mit der Duftnote „Greenforest“ – einem frischen Kiefernwald-Aroma, das nicht nur für freie Scheiben im Nu sorgt, sondern auch für ein Stück Wohlbefinden im Winter. Man holt sich quasi den entspannten Duft des Nadelholzes in das Wageninnere. Schon nach ein paar Wischertakten heißt es: mehr Durchblick, sichere Fahrt und entspannter unterwegs.

Greenforest ist im praktischen 3-Liter Standbeutel oder im 5-Liter Kanister bei den Tankstellenpartnern und im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Perfekte Symbiose

„Mit Joachim Puchner haben wir einen Markenbotschafter gefunden, der wie SONAX für Sicherheit, Leistung und Verlässlichkeit steht. Er kennt die Herausforderungen des Wintersports und weiß, dass man auf der Straße und auf der Skipiste nichts dem Zufall überlassen darf. Die Zusammenarbeit steht erst am Anfang und befruchtet uns gegenseitig“, so Johannes Artner, Geschäftsführer SONAX Österreich.

Mit seiner Erfahrung im Spitzensport, seiner Glaubwürdigkeit als TV-Experte und seiner Leidenschaft für Schnee und Präzision verkörpert Joachim Puchner die perfekte Verbindung von Technik, Sicherheit und Emotion – und macht SONAX zum natürlichen Partner für alle, die im Winter auf Sicherheit setzen. SONAX freut sich schon auf spannende Kamerafahrten und Expertisen zu den Rennstrecken. Im Mittelpunkt stehen immer die Fahrer:innen, die sicher an ihr Ziel kommen sollen. Dafür geben Joachim Puchner und SONAX einfach alles. Somit steht einer WIN-WIN-Situation nichts mehr im Wege.