Rheinkreuzfahrten zu Grachten & Tulpen – kompakte Flussreise nach Holland

Zwischen Winterjacken, Stau und To-do-Listen verliert man schnell aus den Augen, wie gut das Leben sich eigentlich anfühlen kann. Manchmal braucht es nur eine kurze Auszeit, um sich wieder daran zu erinnern: ein Moment auf dem Sonnendeck, ein weiter Horizont, das leise Rauschen der Wellen. Eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein bietet eine passende Gelegenheit für alle, die eine kurze Verschnaufpause suchen. Hier verbinden sich Landschaft, Kultur und Entschleunigung zu einer angenehmen Auszeit. Besonders beliebt sind Rheinkreuzfahrten, die in kurzer Zeit viel Abwechslung bieten und ohne lange Anreise erreichbar sind. Auf dem auf Flusskreuzfahrten spezialisierten Reiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de finden Reisende eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Rheinkreuzfahrten. Die Route sollte so gestaltet sein, dass man die Wasserlandschaften intensiv erlebt und gleichzeitig mehrere reizvolle Städte kennenlernen kann. Die fünftägige „Plantours Rhein Kurzkreuzfahrt – kurz nach Holland“ mit der MS Lady Diletta führt in das weitläufige Rheindelta und zu Grachten, Museen und historischen Orten in den Niederlanden. So ermöglicht sie eine perfekte, vielseitige Auszeit vom Alltag.

Rheinkreuzfahrten: Metropolen am Rhein und Landschaften am Markermeer erleben

Diese Rheinkreuzfahrt startet in Düsseldorf. Ab dem späten Nachmittag beginnt dort das Einschiffen. Bereits am ersten Abend verlässt das Kreuzfahrtschiff den Hafen und nimmt Kurs auf die Niederlande. Am nächsten Morgen erreicht das Schiff Amsterdam, eine Stadt, die für ihre Grachten, Museen und ihre vielseitige Architektur bekannt ist. Da das Schiff zentral anlegt, lassen sich viele Sehenswürdigkeiten schnell erreichen, darunter die historischen Speicherhäuser entlang der Kanäle sowie die bekannten Museen Rijksmuseum und Van-Gogh-Museum. Durch den langen Aufenthalt bis in die Nacht hinein bleibt genügend Zeit für eine Grachtenfahrt oder einen Spaziergang durch die Altstadt. Je nach Datum der Rheinkreuzfahrt besteht zur Zeit der berühmten Tulpenblüte die Möglichkeit, einen Ausflug zum Keukenhof zu unternehmen und die berühmten Tulpenanlagen zu besichtigen, die im Frühjahr viele Besucher anlocken. In den frühen Morgenstunden legt das Schiff in Amsterdam ab und erreicht kurz darauf Hoorn, eine historische Hafenstadt am Markermeer. Von der Anlegestelle gelangt man schnell in das kompakte Zentrum mit seinen Kaufmannshäusern, kleinen Gassen und dem alten Hafenbereich, der an die Blütezeit der niederländischen Seefahrt erinnert. Nach dem Aufenthalt geht die Route der Rheinkreuzfahrt über das Markermeer weiter und in der Nacht wird Utrecht erreicht. Die Stadt verbindet Grachten, Kirchen und lebendige Viertel miteinander. Viele Sehenswürdigkeiten liegen fußläufig entfernt, darunter der Domturm und die historischen Werftkeller entlang der Oudegracht. Am Nachmittag setzt das Schiff seine Fahrt in Richtung Düsseldorf fort, wo die Rheinkreuzfahrt am nächsten Morgen nach dem Frühstück endet.

Rheinkreuzfahrten mit modernem Komfort, Service und entspannter Atmosphäre

Während der Zeit an Bord der MS Lady Diletta genießen die Reisenden eine perfekte Auszeit vom Alltag. Das Schiff gehört zur aktuellen Generation moderner Flusskreuzfahrtschiffe von Plantours und ist für eine ruhige, komfortorientierte Reise konzipiert. Helle Bereiche, durchdachte Grundrisse und ein angenehmes Design prägen das Ambiente an Bord. Die Teilnehmer dieser Rheinkreuzfahrt profitieren von Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, ergänzt durch Nachmittagskaffee, Tee und Kuchen. Ein Begrüßungsgetränk und ein festliches Galadinner unterstreichen den besonderen Charakter dieser Reise. Die Nutzung der Bordeinrichtungen, eine Kaffee- und Teestation sowie ein mobiles Audiosystem während der geführten Landausflüge sind ebenfalls inbegriffen. Für eine gute Betreuung sorgt die deutschsprachige Reiseleitung während der Rheinkreuzfahrt. Trotz der kurzen Dauer werden die wichtigsten Eindrücke des nördlichen Rheins und der niederländischen Städte vermittelt – so kommt mit dieser Rheinkreuzfahrt Abwechslung in den Alltag.

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Firmensitz in Wedel ist ein kompetenter Anbieter für die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Die umfangreiche Auswahl umfasst Reisen namhafter Reedereien. Interessierte finden auf der Webseite detaillierte Informationen über Routen, Schiffe und Angebote. Das Reisebüro zeichnet sich durch eine persönliche und individuell abgestimmte Beratung aus. Im Fokus steht die Gewährleistung eines hochwertigen Reiseerlebnisses, das durch besondere Kundenorientierung und hohe Qualitätsstandards erreicht wird.

