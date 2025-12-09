Startseite Holzer ASS - Schweißtechnik Pressetext verfasst von holzerass am Di, 2025-12-09 18:32. Holzer ASS ist ein österreichisches Fachunternehmen, das sich seit 1994 auf Schweißtechnik, Formiertechnik sowie Lösungen für den Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet hochwertige Geräte, Zubehör und praxiserprobte Technologien für metallverarbeitende Betriebe. Ergänzt wird das Portfolio durch professionelle Beratung, Wartung, Reparatur und Kalibrierung. Holzer ASS versteht sich nicht nur als Händler, sondern als Servicepartner, der seine Kunden mit technischer Kompetenz und persönlicher Betreuung unterstützt.

Holzer ASS ist ein Fachbetrieb für das Formieren, Messen und Schweißen für den Kessel-, Rohrleitungs-, und Behälterbau. Zudem steht Ihnen Holzer ASS für die Reparatur, Kalibrierung, Überprüfung und auch Vermietung von Schweißgeräte zur Verfügung und bietet unter anderem Schweißnahtreinigungsgeräte und deren Zubehör an. Bei einem Neukauf von Geräten rund um Schneid-, Schweiß-, Formier- und Autogentechnik steht Ihnen Holzer ASS mit kompetenter Beratung zur Seite. Nicht zuletzt ist Arbeitsschutz für das Unternehmen von besonderer Bedeutung, weshalb es auch die passende Schutzkleidung für die Schweißarbeit anbietet.

Formieren, Schweißen und Messen für den Kessel-, Rohrleitungs- und Behälterbau ist das Fachgebiet des Unternehmens Holzer ASS. Mit kompetenter Beratung unterstützt Sie Holzer ASS bei einem Neukauf von Geräten im Bereich Schneid-, Schweiß-, Formier- und Autogentechnik. Auch die Überprüfung, Kalibrierung und Reparatur von Schweißgeräte übernimmt der Fachbetrieb gerne für Sie. Zudem ist es möglich Schweißgeräte bei dem Unternehmen auszuleihen. Dazu gehörend wird auch die passende und qualitativ hochwertige Schutzkleidung für die Schweißarbeit angeboten. Über holzerass Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 18 Benutzer und 2225 Gäste online.