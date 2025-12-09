Textilspannrahmen als leuchtende Bilder und Wände

Leuchtende Wandbilder und beleuchtete Flächen entwickeln sich zunehmend zu einem zentralen Element moderner Innenarchitektur. Die ALGROUP GmbH aus Köln bietet mit ihren FRAMELESS-Textilspannrahmen innovative Lösungen, die hochwertige Bildmotive mit integrierter LED-Beleuchtung kombinieren und damit neue Maßstäbe in der Raumgestaltung setzen.

Die beleuchteten Textilspannrahmen eignen sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche: Vom stimmungsvollen Wandbild im Wohnbereich über atmosphärische Beleuchtungselemente in Hotels und Restaurants bis hin zu eindrucksvollen Gestaltungsflächen in Büros und öffentlichen Gebäuden. Die Kombination aus hochwertigen Textildrucken und moderner LED-Technologie ermöglicht es, Räume gezielt zu inszenieren und besondere Akzente zu setzen. Dabei lassen sich die Spannrahmen sowohl als einzelne Leuchtbilder als auch als zusammenhängende beleuchtete Wandflächen realisieren.

Die technische Ausführung überzeugt durch durchdachte Details: Die verwendeten Textildrucke sind lichtecht, PVC-frei, UV-beständig und verfügen über eine B1-Brandschutzzertifizierung. Durch die spezielle Rahmenkonstruktion wird eine dauerhaft falten- und knitterfreie Optik gewährleistet. Das Kedersystem ermöglicht zudem einen schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, ohne dass der Rahmen demontiert werden muss. Die Formate und Größen können individuell angepasst werden, was maximale Gestaltungsfreiheit in der Planung bietet.

Für die Beleuchtung kommen ausschließlich moderne, energieeffiziente LEDs zum Einsatz. Diese sorgen für eine gleichmäßige und homogene Ausleuchtung der Motive und sind gleichzeitig dimmbar, wodurch sich die Lichtstimmung flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt. Die lange Lebensdauer der LED-Technologie und der geringe Energieverbrauch machen die beleuchteten Textilspannrahmen zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung für dauerhaften Einsatz.

Weitere Informationen zu LED Leuchtbilder, LED Rahmen und Leuchtende Bilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

ALGROUP GmbH

Pia Müller

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

E-Mail: info@algroup.de

Homepage: https://www.algroup.de

Telefon: 0221 / 68 93 23 0

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011