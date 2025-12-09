Star Copper beendet die Bohrsaison mit einer starken Bilanz und Momentum für 2026

Das Unternehmen schließt sowohl eine LIFE- als auch eine Flow-Through-Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia / 9. Dezember 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, zum Ende des Jahres eine Zusammenfassung der Aktivitäten und Erfolge sowie einen Ausblick auf die Erwartungen für die Explorationssaison 2026 bereitzustellen.

Highlights

- Beschaffung von über 17 Mio. $

- 4.900 m in 2 Phasen gebohrt, 2 neue Zielgebiete erprobt

- Die Laborergebnisse von 11 Bohrlöchern stehen noch aus

- Die ersten 3 Bohrlöcher wurden veröffentlicht (siehe Highlights Phase 1)

- Genehmigung bis 2028 verlängert

- Camp für die Belegschaft und Startbahnsanierung fertiggestellt

Die Erfolge im Jahr 2025 basierten anfänglich auf umfangreichen Aufzeichnungen, die 10 Millionen $ an historischen Bohrarbeiten darstellten. Die kürzlich abgeschlossene Kampagne erprobte erfolgreich sowohl die laterale als auch die vertikale Kontinuität von zuvor identifizierten mineralisierten Zonen, neben umfangreichen gebietsweiten Feldarbeiten einschließlich Kartierungen, Boden- und Gesteinsprobenahmen. Die Ergebnisse erweitern zusammen erheblich das übergreifende geochemische und geophysikalische Verständnis und sind ein wichtiger Wegweiser für die kommende Saison 2026.

CEO des Unternehmens, Daryl Jones, meint: Aufbauend auf soliden Grundlagen haben wir über 17 Millionen $ beschafft, um eine Reihe klarer Explorationsziele zu finanzieren. Unser technisches Team hat erfolgreich bestehende geophysikalische Daten weiterverarbeitet, um 3D-Magnetik-Inversionsmodelle zu erstellen, welche ein geschachteltes Porphyrmodell generierten, das wiederum als Grundlage für 4.900 Meter gezielter Bohrungen über zwei vorgeplante Phasen war. Es wurden insgesamt 13 Bohrlöcher niedergebracht, welche die supergene oxidierte Lagerstätte Star Main auf ungefähr 500 Meter x 550 Meter x 100 Meter Tiefe erweiterten, einen durchgängigen Übergang von supergener zu hypogener Mineralisierung unterhalb von 200 Metern aufzeigten und bestätigten, dass die Mineralisierung unter mindestens 500 Metern Tiefe noch offen ist, und - was vielleicht am wichtigsten ist - die bekannten Gebiete der Mineralisierung in mehrere Richtungen bis zu 2,5 Kilometer vom Projekt Star Main zu unseren Projektgebieten Copper Creek und Star North erheblich erweiterten. Das Unternehmen schloss 2025 dann mit einer weiteren progressiven Finanzierung ab, was das Unternehmen in die Lage versetzt, 2025 mit liquiden Mitteln von fast 10 Millionen $ in der Bilanz zu beenden. All diese in einer Explorationssaison durchgeführten Aktivitäten schaffen die besten Voraussetzungen für ein aufregendes neues Jahr.

Jones fügt hinzu: In Erwartung für 2026 plant das Unternehmen, die bestehenden Modelle zum Projekt Star mit detaillierten Untersuchungen der geophysikalischen 3D-Daten zu festigen und abzugrenzen, um eine umfassendere und genauere Analyse samt der Einarbeitung aller Untersuchungsergebnisse zu liefern - einschließlich von noch ausstehenden Untersuchungen aus bisher unveröffentlichten Bohrlöchern, die 2025 niedergebracht wurden -, sowie durch die Gewinnung spezialisierter technischer und betrieblicher Mitarbeiter unsere Leistungsfähigkeit zu steigern und zu verbessern, um den auf Wachstum ausgerichteten Umfang des Projekts wirkungsvoll zu steuern.

Übersicht zur Phase-1-Bohrkampagne (bis heute)

Die Phase-1-Bohrungen erweiterten den oberflächennahen supergenen Bereich nach Westen und Südwesten, bestätigten eine Kupfermineralisierung über mehrere Intrusivphasen hinweg und verfeinerten das Struktur- und Alterationssystem - insbesondere entlang der Verwerfung Star und den verbundenen kalihaltigen (K-Feldspat) Alterationskorridoren. Die sechs Bohrlöcher umfassende Bohrkampagne (S-050, S-051, S-052, S-053B, S-054A, S-055) belief sich auf über 2.200 m und gipfelte in Bohrloch S-055 (2025-E), welches einen oberflächennahen oxidischen Horizont (sichtbarer Malachit und Azurit) durchteufte, der in der Tiefe zu Chalcopyrit in mineralisiertem Quarz-Monzodiorit übergeht, was mit unserem oxidisch-bis-hypogenen Modell entlang wesentlicher Strukturen übereinstimmt. Da die Untersuchungsergebnisse noch ausstehend sind, wird das Unternehmen die Wintermonate damit verbringen, die geologischen Modelle zu verfeinern, um die zukünftigen Bohrungen auf Star weiter voranzutreiben. Die Analyseergebnisse für die ersten drei Bohrlöcher sind fertiggestellt (siehe Pressemitteilungen vom 22. September 2025 und 30. September 2025), während die Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher S-053B, S-054A und S-055 noch ausstehen.

STCU_NR_Dec_XX_2025_DE_Prcom.001

Abbildung 1 - Standorte der Bohrlöcher 2025. Star Copper, 2025.

Tabelle 1 - Bohrlöcher 2025

Ziel Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Gesamttiefe

Star Main S_050 339836,6 6458308 1132,305 270 -85 101

Star Main S_051 339766,1 6458303 1121,538 235 -85 539

Star Main S_052 339857,6 6458405 1155,584 240 -83 674

Star Main S-053B 339723,9 6458250 1103,396 260 -83 183

Star Main S-055 339786,9 6458116 1045,055 270 -85 330,5

Star Main S-054A 339992,1 6458294 1123,932 270 -85 413

Star Main S-056 339693,4 6458145 1051,331 0 -75 551

Star Main S-057 339693,4 6458145 1051,331 0 -88 511,25

Star Main S-058 339704,1 6458491 1166,101 0 -90 276

Star Main S-059 339865,2 6458454 1164,337 180 -80 317

Star Main S-060 339928,5 6458218 1118,994 265 -85 322

Star Main S-061 339556 6457956 941,41 320 -65 74

Copper Creek CC-25-001 341181 6456422 901 262 -45 151

Star North SN-25-001 340487 6459084 1163 131 -45 402

UTM Zone 9N

Highlights der Phase 1

- Bohrloch S-051 durchteufte 226,54 m mit 0,70 % CuÄq (0,44 % Cu & 0,25 g/t Au) ab 14 m.

o Einschließlich 90 m mit 1,13 % CuÄq (0,65 % Cu & 0,47 g/t Au) ab 14 m.

o Einschließlich 40 m mit 1,73 % CuÄq (1,03 % Cu & 0,68 g/t Au) ab 34 m.

- Bohrloch S-050 durchteufte 93 m mit 0,93 % CuÄq (0,56 % Cu & 0,36 g/t Au) ab 8 m.

- Bohrloch S-052 durchteufte 397 m mit 0,37 % CuÄq (0,25 % Cu & 0,11 g/t Au) ab 29 m.

o Einschließlich 228 m mit 0,51 % CuÄq (0,34 % Cu & 0,17 g/t Au) ab 17 m.

o Einschließlich 90,95 m mit 0,75 % CuÄq (0,51 % Cu & 0,23 g/t Au) ab 29 m.

Die Proben aus dem Phase-1-Programm wurden alle an das Labor geschickt. Die Ergebnisse werden nach deren Erhalt und Prüfung nach unseren QA/QC-Protokollen bekannt gegeben. Die supergene Zone liefert weiterhin die spannendsten frühen Beobachtungen und gibt Zuversicht, dass diese ein potenziell großer oxidischer Bereich sein könnte (siehe eingefügtes Foto Abbildung 2 & 3). Da das Projekt Star über ein enormes Potenzial in der supergenen Zone verfügt, ist das Unternehmen extrem begeistert über die hypogene Mineralisierung, welche sich nordwestlich und südöstlich der supergenen Zone fortsetzt und ein 1 km langes mal 500 m weites Profil hat. Das hypogene System weitet sich auch deutlich unterhalb der Tiefe von 100 m bis zu weit über 400 m aus (wie in den ersten drei Bohrlöchern von Phase 1 berichtet).

STCU_NR_Dec_XX_2025_DE_Prcom.002

Abbildung 2 - Supergene Mineralisierung in S-051 42,0-42,26 m. Star Copper 2025

STCU_NR_Dec_XX_2025_DE_Prcom.003

Abbildung 3 - Azurit- und Malachit-Mineralisierung im unteren Schürfgraben neben Bohrung S-061 als 20 cm langer kantiger Ausbiss. Star Copper 2025.

Übersicht zur Phase-2-Bohrkampagne (bis heute)

Die Phase 2 wurde Mitte November mit insgesamt 2.700 m abgeschlossen, die über die Lagerstätte Star Main sowie die Zielgebiete Star North und Copper Creek verteilt waren. Die Bohrungen bestätigten erfolgreich, dass sowohl Star North als auch Copper Creek wertvollen sichtbaren Chalcopyrit und eine starke Mineralisierung zeigten, was im Jahr 2026 mit Bohrarbeiten nachverfolgt werden wird (siehe Abbildung 5).

Die Bohrungen auf Star Main konzentrierten sich in Phase 2 auf die Beziehung zwischen dem supergenen und hypogenen Übergang sowie auf die Strukturen, die die Mineralisierung tragen. Copper Creek ist ein historisch bebohrtes Zielgebiet 2,2 km südöstlich der Lagerstätte Star Main und hat eine sehr starke Bodensignatur, die mit einer Star Main ähnlichen gleichzeitigen hohen Aufladbarkeit einhergeht. Ein Bohrloch wurde auf eine Tiefe von 120 m gebohrt und durchteufte auf einem mächtigen Abschnitt in der Zieltiefe eine starke VMS-Mineralisierung. Star North, eine weitere starke Bodenanomalie mit korrelierender hoher Aufladbarkeit, befindet sich 1 km nordöstlich von Star Main und wurde durch Bohrungen über 400 m Länge erprobt, um die Struktur zu testen und weitere Bohrungen zur Erweiterung des Ziels im Jahr 2026 zu ermöglichen. Auf Star Main wurden auch nachverfolgende Bohrungen während der Phase 2 durchgeführt, um die hypogene Mineralisierung zu bestätigen und das übergreifende Lagerstättenmodell zu erweitern. Insgesamt wurden 13 Bohrlöcher auf Star Main niedergebracht, wobei 11 Untersuchungsergebnisse noch ausstehen.

STCU_NR_Dec_XX_2025_DE_Prcom.004

Abbildung 4 - Überblick über das Projekt Star. Star Copper 2025.

STCU_NR_Dec_XX_2025_DE_Prcom.005

Abbildung 5 - Mineralisierung bei Copper Creek in 120 m Tiefe (Bohrloch CC-25-001). Star Copper 2025.

Schlussfolgerung

Das Unternehmen stellt derzeit alle wichtigen Arbeiten zusammen, die 2025 vor Ort durchgeführt wurden, um das Lagerstättenmodell zu Star Main besser zu verstehen und das Modell für Star North und Copper Creek zu entwickeln. Nach Abschluss einer sehr erfolgreichen Bohrsaison 2025 ist das Unternehmen über die Aussichten für die Kampagne 2026 ungemein begeistert. Das Unternehmen freut sich auf den Beginn der Feldarbeiten Anfang des Jahres 2026, um zusätzliche Bohrungen durchzuführen sowie weitere geophysikalische 3D- und verbundene Daten zusammenzustellen, um unser Wertangebot weiter zu vergrößern und die Erwartungen unserer Teammitglieder, Stakeholder und Aktionäre zu erfüllen, während wir dem Nachweis entgegenstreben, dass Star Copper die nächste große Kupferlagerstätte Kanadas enthält.

Wesentliche Punkte

- Solides Lagerstättenmodell, das den intakten Übergang von supergen zu hypogen zeigt

- Mineralisierung setzt sich bis auf 500 m fort und ist in der Tiefe offen

- Robuste Bohrziel-Pipeline für die Feldarbeiten 2026

- Detaillierte geophysikalische 3D-Modellierungen geplant, um das Lagerstättenmodell zu verbessern

- Untersuchungsergebnisse für 11 Bohrlöcher stehen noch aus

- Gut abgesichert, um das Camp zu eröffnen und die Feldsaison 2026 zu beginnen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und in unseren Videos unter starcopper.com/media/ .

Abschluss der Privatplatzierungen

Das Unternehmen freut sich ferner, unter Bezugnahme auf die Mitteilungen des Unternehmens vom 20. November 2025 und 25. November 2025 den Abschluss von zwei nicht vermittelten Privatplatzierungen bekannt zu geben.

Nicht vermittelte LIFE-Privatplatzierung

Das Unternehmen hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen, in deren Rahmen es aus dem Verkauf von 3.000.000 Einheiten des Unternehmens (jede eine Einheit und zusammen die Einheiten) zum Preis von 1,00 C$ pro Einheit gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie hierin definiert) einen Bruttoerlös von 3.000.000,00 C$ eingenommen hat (das LIFE-Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie und zusammen die Aktien) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant und zusammen die Warrants). Jeder Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie und zusammen die Warrant-Aktien) zu einem Preis von 1,20 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Datum dieser Mitteilung (das Abschlussdatum) ausgeübt werden. Die Warrants sind nicht zum Handel an einer Börse notiert.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurde das LIFE-Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec gerichtet. Die im Rahmen des LIFE-Angebots gemäß der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. In Verbindung mit dem LIFE-Angebot kann unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bzw. auf der Webseite des Unternehmens unter www.starcopper.com ein Angebotsdokument vom 20. November 2025 (das Angebotsdokument) abgerufen werden.

Der Bruttoerlös aus dem LIFE-Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet, was auch Investor Relations-Aktivitäten umfassen könnte.

Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit den Zeichnungen im Rahmen des LIFE-Angebots Vermittlungsprovisionen von 22.750 $ in bar und begab 22.750 Broker-Warrants (jeder ein Broker-Warrant und zusammen die Broker-Warrants). Jeder Broker-Warrant kann zu denselben Bedingungen wie die Warrants ausgeübt werden, ausgenommen davon, dass die Broker-Warrants nicht übertragbar sind.

Nicht vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung

Das Unternehmen hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen, in deren Rahmen es aus dem Verkauf von 2.118.051 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jede eine FT-Einheit und zusammen die FT-Einheiten) zum Preis von 1,18 C$ pro FT-Einheit einen Bruttoerlös von 2.499.300,18 C$ eingenommen hat (das FT-Angebot). Das FT-Angebot erfolgte nicht im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie (jede eine FT-Aktie und zusammen die FT-Aktien) und einem Flow-Through-Stammaktienkaufwarrant (jeder ein FT-Warrant und zusammen die FT-Warrants), die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (das Steuergesetz) ausgegeben werden. Jeder FT-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Preis von je 1,20 $ gegen eine Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie und zusammen die Warrant-Aktien) eingelöst werden. Die den FT-Einheiten zugrunde liegenden Warrant-Aktien gelten nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne des Steuergesetzes. Die im Rahmen des FT-Angebots begebenen FT-Warrants sind nicht zum Handel an einer Börse notiert.

Der Bruttoerlös aus dem FT-Angebot wird für kanadische Explorationsausgaben auf dem Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens verwendet, die im Sinne des Steuergesetzes Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale darstellen.

Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit den Zeichnungen im Rahmen des FT-Angebots Vermittlungsprovisionen von 174.951,01 $ in bar und begab 148.264 Broker-Warrants (jeder ein FT-Broker-Warrant und zusammen die FT-Broker-Warrants), was 7 % des Bruttoerlöses bzw. der begebenen FT-Einheiten entspricht. Jeder FT-Broker-Warrant kann zu denselben Bedingungen wie die FT-Warrants ausgeübt werden, ausgenommen davon, dass (i) die FT-Broker-Warrants nicht übertragbar sind und (ii) die FT-Broker-Warrants nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne von Teilabschnitt 66(15) des Steuergesetzes begeben worden sind.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle bzw. dem Sheslay District in British Columbia voranzutreiben (finden Sie unsere Videos unter starcopper.com/media/) . Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com . Sehen Sie sich unsere Videos unter starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Projekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial, die Verwendung des Erlöses aus dem LIFE-Angebot und dem FT-Angebot sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@starcopper.com

Pressekontakt:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@starcopper.com